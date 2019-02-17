شكرا لقرائتكم خبر عن متستهونيش بالحرارة.. اعرفى أضرار السخونية على الطفل ونصائح لعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال من الأمور الخطيرة التى قد تسبب لهم مشاكل صحية عديدة قد يكون ذلك بسبب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق أو نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية، وفى الغالب قد يكون ارتفاع درجة الحرارة بسبب التطعيمات المعتادة للأطفال.



سخونية

وإذا لم يتم علاجها على الفور قد تسبب مشاكل صحية للأطفال وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز اضرار السخونية على الاطفال هى:

1: صعوبة شديدة فى التنفس.

2:الطفح الجلدى.

3:ألم شديد فى الصدر.

4:صعوبة فى التبول.

5:الشعور بالتعب والإرهاق الشديد طوال اليوم.

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حرارة الطفل

6: اذا لم يتم خفض الحرارة على الفور فقد يؤثر ذلك على الطفل مستقبلا ويعرضه لضعف السمع وفقدان النطق.

لذلك لا بد من اتباع بعض النصائح عند ارتفاع درجة الحرارة وهى:

1: الاكثار من تناول السوائل وخصوصا المياه ، حيث انها تعمل على خفض درجة الحرارة.

2: عمل كمادات مياه باردة باستمرار حتى تقل درجة الحرارة.

3:الحصول على قسط كافٍ من الراحة وتجنب بذل المجهود.

إذا لم تقل الحرارة لا بد من زيارة الطبيب على الفور لتحديد السبب وعلاجه بالأدوية المناسبة له.