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انت الان تتابع موضوع ألوان تقويم الأسنان للبشرة السمراء والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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مع ثورة التقدم الطبي وخاصة في طب الأسنان ، أصبح بإمكاننا علاج التشوهات الحادثة في الفك والأسنان ، ويمكن علاجه التشوهات دون الحاجة لخلع الأسنان ، ودون الحاجة لاستخدام الأطقم الصناعية التي كانت تتسبب في الحرج لكثير من الناس، فعلم تقويم الأسنان أصبح من العلوم الرائدة في العصر الحديث .
تقويم الأسنان
عبارة عن جهاز أو مجموعة من الأجهزة المعقدة التي تعمل على علاج مشاكل الأسنان المختلفة ، وأبرز هذه المشكلات هي عدم تطابق الفك العلوي مع السفلي أو العكس، وكذلك تزاحم الأسنان وتراكبها فوق بعضها أو ممكن أن تكون المشكلة في وجود تباعد ومسافات كبيرة بين الأسنان ، فجميع هذه المشاكل قد تؤدي لكثير من المشكلات كالتهابات اللثة ، وتسوس الأسنان ، وتكسرها ، وتعرض المريض للحرج وفقد الثقة بالنفس .
وفي العصر الحديث أصبج بإمكاننا اختيار ألوان التقويم بما يتناسب مع شخصية كل شخص ، أو حتى لون بشرته ، فهناك ألوان تناسب البشرة البيضاء ، ألوان للبشرة السمراء ، وألوان للبشرة الحنطية ، فلم يعد التقويم معروف بلونه الفضي التقليدي .
ألوان تقويم الأسنان
على الرغم من أنه خيار حديث ، إلا أن له بعض العيوب ، حيث تساعد الألوان على إظهار الأسنان بلون أغمق ، كما تكشف عن وجود بقايا الطعام ، مما يستدعي الحرص على التنظيف باستمرار ، ومن هذه الألوان :
-التقويم الشفاف
يعد أسهل اختيار ولكنه الأسوء كما ذكرنا فيمكنه اظهار الأسنان بلون أقل بياضاً ، ويساعد على اظهاربقايا الطعام على الأسنان أو بينها .
-التقويم الأبيض
يمكن للون الأبيض أن يظهر الأسنان بلونها الطبيعي ، ولكن سرعان ما يتغير لونه ، ويميل للإصفرار .
-التقويم الأصفر
يساعد هذا اللون على اظهار فساد لون الأسنان .
-التقويم الأسود
يعد الأسوأ على الإطلاق حيث يمكنه أن يظهر وكأنه تسوس بالأسنان ، فالمظهر الخارجي له سئ للغاية .
-تقويم الأسنان البني والأخضر
تظهر هذه الألوان كبقايا الطعام على الأسنان ، فعند اختيار أحد هذه الألوان يجب الحرص على تنظيفها باستمرار .
طريقة تركيب التقويم
في حال أقر الطبيب حاجة المريض لاستخدام التقويم ، فعليه بوضع خطة زمنية للعلاج ، ويقوم الطبيب قبل تركيب التقويم بتنظيف الأسنان ، ويقوم بعدها بتركيب جهاز يساعد على فتح الفك لتسهيل تركيب التقويم .
-يقوم الطبيب باستخدام مادة لاصقة على الأسنان لتثبيت ما يسمى بالبراكيت الذي يثبت على كل سن بحاجة للتقويم .
-بعد عملية تثبيت البراكيت ، يقوم الطبيب بالوصل بين أجزاء البراكيت باستخدام سلك خاص ، يمكن للمريض اختيار لون السلك كذلك ، بعدها يقوم الطبيب بعملية شد السلك على حسب حالة الأسنان ، وبهذا يكون الطبيب أتم تركيب التقويم .
كيفية اختيار لون التقويم
عادة ما ينصح الطبيب المريض باختيار المريض لون التقويم الخاص به بناءً : على عدة أمور هي :
-لون البشرة والشعر
يمكن لأصحاب البشرة العادية الحنطية التنوع في اختيار الألوان فمعظم الألوان تتناسب معهم ، ومن هذه الألوان الفيروزي ، والبنفسجي ، والأزرق الغامق ، والبرتقالي ، والوردي ، ومعظم ألوان الباستيل ستكون خيار جيد .
-لون العين
يمكن للمريض اختيار ألوان تظهر جمال العينين .
-على حسب النمط والملابس
يمكن للأشخاص اختيار لون التقويم الذي يتناسب مع الألوان المفضلة لملابسهم واكسسواراتهم ، فلكل شخص نمط يميزه .
ألوان تقويم الأسنان للبشرة السمراء
كما ذكرنا يجب الحرص على انتقاء اللون المناسب لكل شخص حسب لون البشرة فيمكن لأصحاب البشرة السمراء الاختيار بين عدة ألوان ، ومنها :
-اللون الذهبي .
– اللون الأزرق الداكن .
– اللون البرتقالي .
– اللون الوردي .
-اللون البنفسجي .
فهذه الألوان تتناسب مع الشرة السمراء الداكنة أو الحنطية كما سبق وذكرنا من قبل ، بينما يمكن لذوات البشرة البيضاء التنوع بين بعض الألوان مثل :
-اللون البرونزي .
-اللون الكراميل .
– اللون الأزرق .
– اللون البترولي .
نصائح بعد تركيب التقويم
هناك بعد القواعد التي يجب مراعاتها بعد تركيب تقويم الأسنان ، وهي :
-العناية المضاعفة والنظافة المستمرة لأن أسلاك التقويم ستساعد على تراكم بقايا الطعام بداخلها وحولها .
-يجب الصبر على استخدام التقويم ، لأن المريض يلاقي بعض الصعوبات حتى يعتاد عليه ، وعلى طرق تنظيفه التي تختلف عن الطريقة العادية .
-استخدام فرشاة تنظيف أسنان ناعمة عند الاستيقاظ من النوم ، وبعد تناول أي طعام .
– يجب التنظيف بلطف وهدوء حتى لا يتسبب التنظيف في تلف أسلاك التقويم .
-الإبتعاد عن تناول بعض الأطعمة مثل : الأطعمة الصلبة كالمكسرات ، كما يجب تقطيع الفاكهة لقطع صغيرة ، وعدم مضغ العلكة .
-الحرص على زيارة الطبيب بصورة دورية للاطمئنان على اللثة والأسنان وتعديل التقويم بما يتناسب مع تطور الحالة .
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