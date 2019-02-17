ألوان تقويم الأسنان للبشرة السمراء

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مع ثورة التقدم الطبي وخاصة في طب الأسنان ، أصبح بإمكاننا علاج التشوهات الحادثة في الفك والأسنان ، ويمكن علاجه التشوهات دون الحاجة لخلع الأسنان ، ودون الحاجة لاستخدام الأطقم الصناعية التي كانت تتسبب في الحرج لكثير من الناس، فعلم تقويم الأسنان أصبح من العلوم الرائدة في العصر الحديث .

تقويم الأسنان

عبارة عن جهاز أو مجموعة من الأجهزة المعقدة التي تعمل على علاج مشاكل الأسنان المختلفة ، وأبرز هذه المشكلات هي عدم تطابق الفك العلوي مع السفلي أو العكس، وكذلك تزاحم الأسنان وتراكبها فوق بعضها أو ممكن أن تكون المشكلة في وجود تباعد ومسافات كبيرة بين الأسنان ، فجميع هذه المشاكل قد تؤدي لكثير من المشكلات كالتهابات اللثة ، وتسوس الأسنان ، وتكسرها ، وتعرض المريض للحرج وفقد الثقة بالنفس .

وفي العصر الحديث أصبج بإمكاننا اختيار ألوان التقويم بما يتناسب مع شخصية كل شخص ، أو حتى لون بشرته ، فهناك ألوان تناسب البشرة البيضاء ، ألوان للبشرة السمراء ، وألوان للبشرة الحنطية ، فلم يعد التقويم معروف بلونه الفضي التقليدي .

ألوان تقويم الأسنان

على الرغم من أنه خيار حديث ، إلا أن له بعض العيوب ، حيث تساعد الألوان على إظهار الأسنان بلون أغمق ، كما تكشف عن وجود بقايا الطعام ، مما يستدعي الحرص على التنظيف باستمرار ، ومن هذه الألوان :

-التقويم الشفاف

يعد أسهل اختيار ولكنه الأسوء كما ذكرنا فيمكنه اظهار الأسنان بلون أقل بياضاً ، ويساعد على اظهاربقايا الطعام على الأسنان أو بينها .

-التقويم الأبيض

يمكن للون الأبيض أن يظهر الأسنان بلونها الطبيعي ، ولكن سرعان ما يتغير لونه ، ويميل للإصفرار .

-التقويم الأصفر

يساعد هذا اللون على اظهار فساد لون الأسنان .

-التقويم الأسود

يعد الأسوأ على الإطلاق حيث يمكنه أن يظهر وكأنه تسوس بالأسنان ، فالمظهر الخارجي له سئ للغاية .

-تقويم الأسنان البني والأخضر

تظهر هذه الألوان كبقايا الطعام على الأسنان ، فعند اختيار أحد هذه الألوان يجب الحرص على تنظيفها باستمرار .

طريقة تركيب التقويم

في حال أقر الطبيب حاجة المريض لاستخدام التقويم ، فعليه بوضع خطة زمنية للعلاج ، ويقوم الطبيب قبل تركيب التقويم بتنظيف الأسنان ، ويقوم بعدها بتركيب جهاز يساعد على فتح الفك لتسهيل تركيب التقويم .

-يقوم الطبيب باستخدام مادة لاصقة على الأسنان لتثبيت ما يسمى بالبراكيت الذي يثبت على كل سن بحاجة للتقويم .

-بعد عملية تثبيت البراكيت ، يقوم الطبيب بالوصل بين أجزاء البراكيت باستخدام سلك خاص ، يمكن للمريض اختيار لون السلك كذلك ، بعدها يقوم الطبيب بعملية شد السلك على حسب حالة الأسنان ، وبهذا يكون الطبيب أتم تركيب التقويم .

كيفية اختيار لون التقويم

عادة ما ينصح الطبيب المريض باختيار المريض لون التقويم الخاص به بناءً : على عدة أمور هي :

-لون البشرة والشعر

يمكن لأصحاب البشرة العادية الحنطية التنوع في اختيار الألوان فمعظم الألوان تتناسب معهم ، ومن هذه الألوان الفيروزي ، والبنفسجي ، والأزرق الغامق ، والبرتقالي ، والوردي ، ومعظم ألوان الباستيل ستكون خيار جيد .

-لون العين

يمكن للمريض اختيار ألوان تظهر جمال العينين .

-على حسب النمط والملابس

يمكن للأشخاص اختيار لون التقويم الذي يتناسب مع الألوان المفضلة لملابسهم واكسسواراتهم ، فلكل شخص نمط يميزه .

ألوان تقويم الأسنان للبشرة السمراء

كما ذكرنا يجب الحرص على انتقاء اللون المناسب لكل شخص حسب لون البشرة فيمكن لأصحاب البشرة السمراء الاختيار بين عدة ألوان ، ومنها :

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-اللون الذهبي .

– اللون الأزرق الداكن .

– اللون البرتقالي .

– اللون الوردي .

-اللون البنفسجي .

فهذه الألوان تتناسب مع الشرة السمراء الداكنة أو الحنطية كما سبق وذكرنا من قبل ، بينما يمكن لذوات البشرة البيضاء التنوع بين بعض الألوان مثل :

-اللون البرونزي .

-اللون الكراميل .

– اللون الأزرق .

– اللون البترولي .

نصائح بعد تركيب التقويم

هناك بعد القواعد التي يجب مراعاتها بعد تركيب تقويم الأسنان ، وهي :

-العناية المضاعفة والنظافة المستمرة لأن أسلاك التقويم ستساعد على تراكم بقايا الطعام بداخلها وحولها .

-يجب الصبر على استخدام التقويم ، لأن المريض يلاقي بعض الصعوبات حتى يعتاد عليه ، وعلى طرق تنظيفه التي تختلف عن الطريقة العادية .

-استخدام فرشاة تنظيف أسنان ناعمة عند الاستيقاظ من النوم ، وبعد تناول أي طعام .

– يجب التنظيف بلطف وهدوء حتى لا يتسبب التنظيف في تلف أسلاك التقويم .

-الإبتعاد عن تناول بعض الأطعمة مثل : الأطعمة الصلبة كالمكسرات ، كما يجب تقطيع الفاكهة لقطع صغيرة ، وعدم مضغ العلكة .

-الحرص على زيارة الطبيب بصورة دورية للاطمئنان على اللثة والأسنان وتعديل التقويم بما يتناسب مع تطور الحالة .