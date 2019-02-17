خلطة زبدة الكاكاو لشد البطن بعد إزالة الكرش

بعد خسارة الوزن والتخلص من الكرش قد تترهل بشرة البطن وتحتاج إلى الشد. وفي هذه الحالة ننصح بتطبيق وصفات زبدة الكاكاو التي تساعد على التخلص من هذه المشكلة. فهي تحتوي على مكونات مفيدة يمكنها أن تشد البشرة وخصوصاً في المناطق الصعبة مثل البطن والفخذين.

التدليك بزبدة الكاكاو وتفل القهوة

في حال كنت تعانين من مشكلة ترهل جلد البطن بعد خسارتك الوزن في هذه المنطقة، ننصحك بأن تلجئي إلى زبدة الكاكاو للتخلص منها.

إمزجي القليل من تفل القهوة مع كمية مناسبة من زبدة الكاكو لتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

طبقي العجينة على منطقة بطنك مع الفرك اللطيف.

إغسلي بطنك جيداً لتنزعي عنها مزيج زبدة الكاكاو .

. بعد ذلك دلكي المنطقة نفسها بالقليل من زيت اللوز الحلو أو جل الألوي فيرا من أسفل إلى أعلى مع الضغط اللطيف بواسطة الأصابع.

خلطةزبدة الكاكاو والخل الأبيض لشدّ البطن

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إمزجي كميتين مناسبتين من زبدة الكاكاو والخل الأبيض لتحصلي على عجينة متماسكة.

أفركي بطنك بالمزيج يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

وصفة زبدة الكاكاو وزبدة الشيا

تحتوي زبدة الكاكاو على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة وعلى الأحماض الدهنية المفيدة وتمتلك خصائص مرطبة. لذا فهي تساعد على ترميم البشرة والقضاء على الترهل والتشققات وخصوصاً في منطقة البطن بعد إزالة الكرش والتخلص من الوزن الزائد. كما أنها غنية بالفيتامين E الضروري للحفاظ على صحة البشرة. لذا يمكنك استخدامها أيضاً لتحضير هذه الوصفة.

ذوّبي ملعقتين وسط من زبدة الكاكاو. أضيفي إليها ملعقتين وسط منزبدة الشيا وملعقة وسط من زت الفيتامين E . إمزجي المكونات جيداً.

. إمزجي المكونات جيداً. إحفظي المزيج في وعاء واتركيه يبرد. طبقي القليل منه على بطنك مع التدليك اللطيف مرتين يومياً بعد الاستحمام.

كرري تطبيق وصفات زبدة الكاكاو إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين أي إلى أن تصبح بشرة بطنك مشدودة وخالية من الترهلات.