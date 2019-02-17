شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. علامات نقص فيتامين B12 فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين B12 هو فيتامين أساسى يتطلبه جسم الإنسان، حيث إنه يلعب دورا أساسيا فى إنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة وتخليق الحمض النووى. يعزز فيتامين B12 أيضا من صحة الجهاز العصبى، ووفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" فإنه أيضا يعزز من الطاقة وتحسين مستويات الذاكرة، والحفاظ على صحة العضلات والعظام. أعراض نقص فيتامين B12 أعراض نقص فيتامين B12 1ـ الضعف والتعب المستمر لصعوبة نقل الأكسجين. Advertisements 2ـ شحوب لون البشرة واصفرارها بسبب انخفاض خلايا الدم الحمراء. 3ـ الدوخة والتغيرات فى الحركة بسبب نقص الأكسجين 4ـ مشاكل فى أداء الجهاز العصبى. 5ـ الشعور بالوخز والألم بسبب تلف الأعصاب 6ـ ضعف البصر نتيجة انخفاض كفاءة الجهاز العصبى الذى ينقل إشارات من العين إلى الدماغ.

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