شكرا لقرائتكم خبر عن لو حصلتلك أزمة قلبية.. 5 أشياء يجب أن تفعلها تساعدك على التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض القلب من أكثر أسباب الوفيات حول العالم، ولكن التصرف السريع يساعد في إنقاذ حياتك أو حياة أى شخص يعاني من نوبة قلبية، لذا إذا كنت تواجه الأعراض الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية، ومنها ألم فى الصدر إلى الكتف والذراع، ضيق التنفس يجب التوجه لأقرب مستشفى، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التعافى بعد التعرض لأزمة قلبية، بحسب موقع "Prevention".

5 أشياء تساعدك على التعافى من الأزمة القلبية

1- تحديد عوامل الخطر التي تؤدي إلى الأزمة القلبية

من المستحيل إصلاح مشكلة إذا لم يتم تحديد السبب وراء حدوثها، لذا يجب أن تعمل مع طبيبك لفهم هذه الأسباب حتى تتجنب حدوث الأزمة مرة أخرى.

2- تحديد موقع الضرر جراء الأزمة القلبية

هناك أحيانًا مناطق أصغر داخل القلب قد تكون مسدودة، تأكد من أن تسأل طبيب القلب الخاص بك هل يوجد شريان مسدود أو تشنجات أو تمزقات في الشرايين، جراء الأزمة القلبية.

3- اطرح الأسئلة قبل مغادرة المستشفى

اسأل فريقك الطبي عن المواضيع التالية قبل خروجك من المستشفى

-متى يمكنني استئناف النشاط البدني؟

- متى تتواصل مع طبيب القلب.

Advertisements

- هل أتناول جميع الأدوية كل يوم أم هناك بعض أمور يجب تعديلها.

-هل انخفضت وظيفة القلب بسبب النوبة القلبية؟

4- الاستفسار عن إذا كنت تعانى من آلام فى الصدر أم سرعة دقات قلبك

بعد نوبة قلبية ، تحدث مع طبيبك إذا كنت لا تزال تعاني من آلام القلب، ومتى يجب أن تقلق.

5- ضبط أدويتك

أخبر طبيبك عن جميع الوصفات الطبية والأقراص التي لا تستلزم وصفة طبية، حيث يمكن لبعض المكملات الغذائية رفع ضغط الدم - وهو شيء يجب تجنبه عند التعامل مع أمراض القلب.