انت الان تتابع موضوع انواع منظم السكر والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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السكري من الأمراض التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص حول العالم ، وللأسف هو من الامراض المزمنة التي لا يوجد علاج لها في أحد مراحله المتقدمة ، ولذلك يستخدم المرضى دواء منظم للسكري بشكل منتظم حتى لا يصابون بغيبوبة أو يعانون من أي أثار جانبية بسبب خلل نسبة السكري في الدم .

حيث يحتوي كل قرص من الدواء على نسبة خمسمئة ملليغرام ، ويعد الدواء المنظم للسكري من أهم الأشياء التي يجب أن تكون ضمن الروتين اليومي لمريض السكري ، وعادت ينصح الأطباء بأن يتناول المريض الدواء المنظم للسكري على معده فارغة وقبل تناول أي اطعمة ، وذلك حتى تكون عملية امتصاص الدواء وكذلك هناك ضرورة قصوى بتناول كميات كبيرة من الماء والسوائل خلال اليوم بعد تناول المنظم .

ماهي أنواع منظم السكري الأكثر شهرة

هناك عدد من العقاقير التي تعمل كمنظم للسكري بالنسبة للمرضى ، والاسم العلمي للمادة الفعالة التي تعمل على منظم السكري هو ( ميتفورمين ) ، ولكن توجد في الأسواق عدد كبير من العقاقير التي تعمل على تنظيم نسبة السكري في الدم ، مثل عقار ( جلوكوفاج ) و عقار ( سيدوفاج ) وهي عقاقير دوائية يتم تناولها عن طريق الفم ، ولكن رغم فوائد عقاقير مادة الـ ( ميتفورمين ) كمنظم لنسبة السكري في الدم ، وابرز هذه الأنواع هي :

1- عقار ( جلوكوفاج ) .

2- عقار ( سيدوفاج ) .

3- عقار ( الروزيقليتازون ) .

4- عقار ( البيوقليتازون ) .

5- عقار ( روزيجليتازون ) .

أضرار تناول العقاقير المنظمة للسكري

– يصيب تناول منظم السكري بالإصابة بالإسهال .

– يصيب تناول منظم السكري بالشعور بالقيء والغثيان .

– يصيب تناول منظم السكري بالصداع .

– يصيب تناول منظم السكري يعرض المريض الذي يتناوله بالإصابة بجلطات في القلب .

– يصيب تناول منظم السكري بالكسل في الكبد واحتمالية الإصابة بالفشل الكلوي .

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– يصيب تناول منظم السكري باضطرابات المعدة .

– يصيب تناول منظم السكري بتجمع الغازات في المعدة وتجعل المريض يشعر بالإنتفاخ .

– – يمكن أن يصاب مريض السكر بانخفاض في مستوى فيتامين ب12 .

– يمكن أن يؤدي إلى تثبيت وزن الجسم وعدم إنقاصه .

– يمكن أن يزيد من خطورة الإصابة بالسكري في حال استخدامه من قبل غير المصابين بالسكري ، حيث يزيد هذا الدواء من حساسية الجسم تجاه الإنسولين .

– يصيب الجسم بالضعف. يسبب استخدامه بلا حاجة أو بلا وجود مرض السكري إلى حدوث توقف للبنكرياس عن إفراز الإنسولين ، وهنا يصاب الجسم حقيقة بالسكر بسبب ارتفاع مستوى السكر دون وجود إنسولين يساعد على تنظيم السكر .

– في حالات نادرة يمكن أن يصاب الشخص بحموضة المعدة ويرافق ذلك صعوبة في التنفس وتسارع فيه .

أطعمة تعمل كمنظم للسكري

1- الشوفان

الشوفان واحد من اشهر الأغذية التي تستخدم في الطعام بأشكال مختلفة ، حيث يمكن استخدامه كبديل للدقيق في عمل البسكويت والحلوى ، وايضاً يقدم في عدة اشكال ، ويعمل الشوفان كمنظم للسكري وذلك لأنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن .

2- البازلاء

يعرف أطباء التغذية البازلاء بانها ( الانسولين النباتي ) وذلك لأنها لا تحتوي على السكريات ، كما تمنع الأطعمة الأخرى التي يتم تناولها من زيادة المؤشر الجلاسيمي ( مؤشر نسبة السكر في الدم ) .

3- الخميرة

تشتهر الخميرة بأنها مكمل غذائي طبيعي رائع ينصح به الأطباء ، وذلك لانها تحقق توازن الجهاز العصبي ، وايضاً تعمل كمنظم عالي الفاعلية لنسبة السكري وذلك بفضل احتواها على نسبة عالية من الكروم .

4- القرفة

القرفة من اهم الأطعمة التي ينصح الأطباء مرضى السكري بتناولها في كل اشكالها ، وهي منظم للسكري واسع المدى حيث أنها تعمل على تقليل مستوى السكري في الدم ، كما انه تعطي المريض شعور بالشبع وتؤخر الجوع ، مما يساعد على تقليل ارتفاع السكر تدريجياً والذي يحدث بسبب عدم اتباع حميات غذائية تتناسب مع مرض السكري .

5- نبتة الستيفيا

إذا كنت لا تعرف ما هي مادة الستيفيا ، هي نبته منشأها الباراغواي وتستعمل كمحلي بديل للسكر والعسل وتشتهر بفوائدها لمرضى السكر ، ولذلك ينصح الأطباء بتناولها ، حيث تعتبر من أفضل العلاجات للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني ، حيث أظهرت الدراسات ان تناول ثلاثة مناقيع من الستيفيا يومياً يساعد على توازن مستوى الجلوكوز .

6- زيت الزيتون

أحد مكونات حمية البحر المتوسط، وهى تساهم فى مكافحة مرض السكر من النوع الثاني ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وتحمي الخلايا من التلف .