انت الان تتابع موضوع كيف يعمل قلب الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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حيث ان مضخة الحياه في الجسم هو قلب الانسان، لان وظيفته العمل على تحريك الدماء من القلب لجميع الجسم بشكل دقيق وسريع، وذلك للتخلص من ما تنتجه عملية الايض وثاني اكسيد الكربون وكذلك لتغذية الخلايا، وعلى الرغم ان القلب عضله الا انه ليل نها يعمل، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يأخذ راحة، وذلك لان حياة الانسان متوقفة عليه، فاذا استراح فارق الانسان الحياة، ونجد ان عمل القلب يتركز في أربع دورات، دورة كبرى، ودورة صغرى، ودورة قلبية، ودورة بابية.

مكونات القلب

القلب يتكون من ثلاث طبقات رئيسة وهي طبقة الشغاف وطبقة عضلة القلب وطبقة التامور، حيث ان الطبقة الاولى هي التي تبطن القلب من الداخل، والثانية تمثل عضلة القلب، والثالثة هي التي تغلف القلب من الخارج.

ونجد ان عضلة القلب تنقسم الى جزئيين وكل جزء يتكون من حجرتين فبذلك تكون العضلة أربع حجرات، فنجد الجزء العلوي يتكون من الاذنيين الايسر والايمن وهما يقوما باستقبال للدم للقلب وذلك عن طريق الاوردة.

ونجد الجزء السفلي من العضلة يتكون من البطينين الايسر والايمن الذي يكون عملهم ضخ الدم من القلب لجميع اجزاء الجسم عن طريق الشرايين. كما انه يوجد بين الجهة اليسرى للقلب والجهة اليمنى حاجز يفصل بينهما فبذلك يجعل القلب يعمل كمضختين.

كذلك نجد القلب به اربعة صمامات قلبية، التي تعمل على تحريك الدم في اتجاه واحد، مع منع رجوعه للخلف وهذه الصمامات هي، الصمام ثلاثي الشرفات، والصمام التاجي، والصمام الابهري، والصمام الرئوي.

كيفية عمل القلب

حيث ان القلب يقوم بالانقباض والانبساط بصفة مستمرة ومتناوبة وذلك لضخ الدم لجميع الجسم، فنجد الحجرات الموجودة في جهتين العضلة تعمل معا وذلك للقيام بمهمة القلب الاساسية، وسنعرض ما يساعد القلب على اداء وظيفته:

النظام الكهربائي القلبي

حي انه يتكون من ثلاثة اجزاء وهي:

1ـ العقدة الجيبية الأذينية: وهي الناظمة القلبية الطبيعية وتوجد في الاذين الايمن.

2ـ العقدة الاذينية البطينية: وهذا الجزء موجود على الحاجز بين الاذينين، بالقرب من الصمام ثلاثي الشرفات.

3ـ نظام هيس بيركيني ونجد هذا الجزء يمتد على طول جدران البطينين.

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نجد بعد امتلاء الاذين الايمن بالدم القادم من الجسم، تبدأ الاشارات العصبية في العقدة الجيبية الاذينية، وليقوم بعد ذلك بالانتشاء الي بباقي خلايا الاذينين التي تكون سبب في انقباض الأذنيين الذي يتم من خلاله مرور وانتقال الدم للبطينين.

ثم بعد ذلك تهدأ للحظة التي تسمح بامتلاء البطينين بالدم، وذلك اذا تم وصول الاشارة العصبية للعقدة الاذينية البطينية، والتي تنتقل من خلال حزمة هيس والتي تتفرع لتقوم بدورها للوصول لخلايا البطينين من خلال ألياف بركيني، الذي يكون سبب في انقباض البطينين ليضخ الدم من القلب للرئتين وباقي اجزاء الجسم.

وبعد هذا كلهوفي النهاية يرتخى لجدران البطينين لكي تتكرر هذه العملية مرة بعد مرة، مع ملاحظة ان انقباض البطين الايسر يحدث قبل انقباض البطين الايمن وذلك بمدة قليلة.

عمل الجزء الايمن من القلب

حيث انه يعود الدم من جميع اجزاء الجسم للقلب عن طريق الاوردة وذلك الى الاذين الايمن من القلب، حيث ان الدم من الاجزاء العلوية من الجسم كراس واليدان، يقوم نقل الدم الفقير بالأكسجين والمحمل بالفضلات عن طريق الوريد الاجوف العلوي، اما الدم من الساقين والبطين العائد للقلب عن طريق الوريد الاجوف السفلي.

فعندما يحدث انقباض للأذينين، ينتقل بذلك الدم من الاذين الايمن للبطين الايسر، وذلك من خلال الصمام ثلاثي الشرف، الذي يغلق عندما يملئ الدم البطن. فيتم انقباض البطين الايمن الذي يكون سبب في خروج الدم من خلال الشريان الرؤي من القلب للرئتين.

والجدير بالذكر ان عملية تبادل الغازات التي تسمح بخروج غاز ثاني اكسيد الكربون من الجسم من خلال الرئة، ودخول الي الدم من جديد غاز الاكسجين. فبذلك يتم عودة الدم المحمل بالأكسجين للقلب من خلال الوريد الرئوي، وهذا ما يطلق عليها بالدورة الدموية، وذلك لأنه يتم فيها تنقية الدم.

عمل الجزء الايسر من القلب

حيث ان الاذين الايسر من القلب يستقبل الدم الممتلئ بالأكسجين من خلال الوريد الرئوي، وبانقباض الاذين ومن خلال الصمام التاجي المفتوح ينتقل الدم للبطين الايسر.

ويغلق الصمام التاجي منعا لعودة الدم للأذين، وذلك عندما يمتلئ البطين الايسر بالدم. وبالتالي يحدث عملية انقباض البطين الايسر ليقوم بضخ الدم الممتلئ بالأكسجين لباقي خلايا وانسجة الجسم، وذلك من خلال الشريان الابهر المتفرع للعديد من الشرايين الصغيرة. فبذلك يقوم القلب بالحصول كباقي اجزاء الجسم، بالدم اللازم لكل جزء بالعضلة القلبية، وذلك من خلال الشرايين التاجية.

معلومات عن القلب

ـ عدد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة ستون نبضة، وان عمل القلب يكون مستمر باستمرار الحياة.

ـ يقوم القلب بضخ حوالي خمسة لترات من الدم الممتلئ بالأكسجين الذي يكون لازما لعمل جميع اجزاء الجسم بشكل صحي.

– انه عند بذل مجهود عضلي كبير، أو الشعور بالخوف، الذي يكون سبب الارهاق فبذلك يتم زيادة عدد نبضات القلب.

ـ ان وزن القلب بالنسبة لإجمالي وزن الجسم حوالي نصف بالمائة، وممكن ان يزداد وزنه.