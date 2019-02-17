شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الزنجبيل وزيت الزيتون مسكن طبيعى لألم العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل وزيت الزيتون من الأطعمة عالية الفوائد الصحية، حيث أنها تساعد فى تخفيف الألم ومضادة للالتهاب علاوة على تحسين الدورة الدموية وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون لتخفيف ألم العضلات والتهابها، بحسب موقع "step to health".

إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول المسكنات، استخدم هذه الوصفة لتخفيف الألم، بسبب خصائصه المدرة للبول، فإنه يزيل السوائل الزائدة في المفاصل، وبالتالي يعمل على تقليل الالتهاب.

وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون لتخفيف ألم العضلات

المكونات

كوب زنجبيل طازج (150 جرام)

كوب زيت الزيتون (250 مل)

الطريقة

- اغسل الزنجبيل جيداً واجعله يجف لمدة ساعتين.

-ثم ضع زيت الزيتون على صينية.

-قطع الزنجبيل ثم أضفه إلى الصينية مع زيت الزيتون ويخلط جيدا.

-سخن الفرن إلى 300 درجة، ثم اخبز الخليط لمدة ساعتين.

- عندما يبرد الخليط ، قم بصبه في مصفاة قماش لتصفية قطع الزنجبيل

- خزن الخليط فى زجاجة وضعها في مكان بارد وجاف، ويمكن أن تحتفظ بها لمدة ستة أشهر.

- لعلاج التهاب المفاصل وأوجاع العضلات يمكنك استخدام نقطتين أو ثلاث قطرات في اليوم وتدليكهم على المنطقة المصابة.