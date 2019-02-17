شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار حقن الكورتيزون على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حق الكورتيزون هى الحقن التى تساعد على تخفيف الألم والالتهاب فى منطقة معينة من الجسم وفى الغالب تتم هذه الحقن فى المفاصل مثل " الركبة، الكتف،العمود الفقرى".

وفقا لما ذكره موقع mayoclinic فأن حقن الكورتيزون يتم اجراؤها فى بعض الحالات ومنها (مرض النقرس، التهاب اللفافة الأخمصية،التهاب المفاصل الصدفى،التهاب المفاصل التفاعلى، التهاب المفاصل الروماتويدى، التهاب الوتر).

ولكن هناك اضرار قد يسببها الكورتيزون وهى



حقن الكورتيزون

أضرار حقن الكورتيزون على الصحة

1:قد تسبب حقن الكورتيزون لفترات طويلة عدوى فى المفاصل.

2: تلف الاعصاب ومشاكل عديدة فى الجهاز العصبى.

3:ترقق الجلد أو الانسجة الرخوة ، وذلك مكان الحقن.

4:قد تزيد من الألم والتهاب المفاصل.

5:ضعف الوتر أو تمزقه.



حقن



6:قد تسبب حقن الكورتيزون الإصابة بهشاشة العظام.

7: تفتيح الجلد حول مكان الحقن.

8:اضطراب فى معدل ضغط الدم والسكر.

9: يسبب الكورتيزون مشاكل واضطرابات فى الغدة الدرقية.

10:يؤثر الكورتيزون على الصحة النفسية والمزاج العام وقد يسبب الاكتئاب والتوتر.

11:ظهور حب الشباب والبقع والبثور على البشرة، كما أنه يزيد من ظهور التجاعيد فى سن صغير.

12: يضعف الجسم ويسبب التعب والإرهاق الشديد.

13: يعمل الكورتيزون على زيادة الوزن.

ولتفادى هذه المشاكل يجب على المريض المحافظة على صحته والنظام الغذائى واتباع بعض النصائح ومنها

نصائح للمرضى لتجنب مخاطر الكورتيزون

1:الكورتيزون يساعد على زيادة الوزن لذلك لا بد من الحفاظ على النظام الغذائى من خلال تناول الوجبات الصحية ومنها الخضروات والفواكه والحد من تناول الدهون والسكريات.

2:تناول الأطعمة التى تحتوى على الكالسيوم أو تناول حبوب الكالسيوم وذلك لحماية العظام والمفاصل من المشاكل التى قد تتعرض لها.

3: فى حالة ظهور مشاكل على البشرة مثل الحبوب والبثور لا بد من زيارة طبيب جلدية لوصف العلاج المناسب للحالة.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]