شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض القرحة الهضمية منها الانتفاخ وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نكثر من كميات الأطعمة التى نتناولها خاصة فى المساء خلال فصل الشتاء، وهذا الأمر له تأثير على الوزن، ولكن إذا أصبح له آثار أخرى مثل الآلام والحرقة، فاعلم جيدا أنك فى بداية الإصابة بالقرحة الهضمية، وهي قرحة في بطانة المعدة أو الاثني عشر، والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، حيث يكون ألم المعدة الحارق هو أكثر الأعراض شيوعًا لها، وهنا نقدم لك تفاصيل مهمة عن اعراض القرحة الهضمية وطرق علاجها وفقا لما ذكره موقع " medlineplus" الطبى.

اعراض الم القرحة الهضمية

- يحدث عندما تكون معدتك فارغة

- يبدأ الألم بين الوجبات أو أثناء الليل

- يتوقف لفترة وجيزة إذا كنت تأكل أو تأخذ مضادات الحموضة

- يدوم من دقائق إلى ساعات

- يأتي ويذهب لعدة أيام أو أسابيع

اعراض القرحة الهضمية الاخرى

- الانتفاخ

- التجشؤ

- الغثيان

- ضعف الشهية

- القيء

اسباب القرحة الهضمية - فقدان الوزناسباب القرحة الهضمية

تحدث القرح الهضمية عندما تتسبب الأحماض التي تساعد على هضم الطعام في تلف جدران المعدة أو الاثني عشر، والسبب الأكثر شيوعًا هو الإصابة ببكتيريا تسمى Helicobacter pylori، وسبب آخر هو الاستخدام طويل الأمد للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأسبرين والأيبوبروفين، ولا يسبب الإجهاد والطعام الحار قرحات، ولكن يمكن أن يجعلها أسوأ.

علاج القرحة الهضمية

القرحة الهضمية سوف تسوء إذا لم تعالج، ويشمل العلاج:

- أدوية لتقليل أحماض المعدة أو المضادات الحيوية.

- مضادات الحموضة والحليب لا يمكن أن تشفي القرحة الهضمية.

- عدم التدخين وتجنب الكحول يمكن أن يساعد.

- قد تحتاج إلى جراحة إذا لم تلتئم القرحة.