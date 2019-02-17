- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض القرحة الهضمية منها الانتفاخ وفقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر
- يحدث عندما تكون معدتك فارغة
- يبدأ الألم بين الوجبات أو أثناء الليل
- يتوقف لفترة وجيزة إذا كنت تأكل أو تأخذ مضادات الحموضة
- يدوم من دقائق إلى ساعات
- يأتي ويذهب لعدة أيام أو أسابيع
اعراض القرحة الهضمية الاخرى
- الانتفاخ
- التجشؤ
- الغثيان
- ضعف الشهية
- القيء
تحدث القرح الهضمية عندما تتسبب الأحماض التي تساعد على هضم الطعام في تلف جدران المعدة أو الاثني عشر، والسبب الأكثر شيوعًا هو الإصابة ببكتيريا تسمى Helicobacter pylori، وسبب آخر هو الاستخدام طويل الأمد للأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأسبرين والأيبوبروفين، ولا يسبب الإجهاد والطعام الحار قرحات، ولكن يمكن أن يجعلها أسوأ.
القرحة الهضمية سوف تسوء إذا لم تعالج، ويشمل العلاج:
- أدوية لتقليل أحماض المعدة أو المضادات الحيوية.
- مضادات الحموضة والحليب لا يمكن أن تشفي القرحة الهضمية.
- عدم التدخين وتجنب الكحول يمكن أن يساعد.
- قد تحتاج إلى جراحة إذا لم تلتئم القرحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أعراض القرحة الهضمية منها الانتفاخ وفقدان الوزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.