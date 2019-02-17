فوائد البلح على صحة الجسم × 11 ملعومة تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البلح من الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها " الحديد، البوتاسيوم،النحاس، البروتين، الألياف،المغنسيوم، الكربوهيدرات، فيتامين ب" ، والعناصر الغذائية الأخرى، ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن فوائد البلح هى

فوائد البلح على صحة الجسم



البلح

1: يحتوى البلح على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان" الكبد، الكلى، البنكرياس، المعدة، القولون"، وغيرها من الامراض الاخرى.

2:يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويجدد النشاط ، كما انه يعالج الضعف الجنسى عند الرجال ويزيد من عدد الحيوانات المنوية وقوتها.

3: يحتوى البلح على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة العظام والمفاصل، ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

4: يحتوى البلح على مادة الفلور وهى التى تعمل على تعزيز صحة الاسنان وحمايتها من التسوس والالتهابات.



بلح

5:يعزز صحة الجهاز الهضمى واضطرابات عسر الهضم ويحمي المعدة من الالتهابات والقرح.

6:يعزز صحة المرأة الحامل والجنين حيث إنه يحتوى على بعض الفيتامينات التى تعالج الانيميا ويحمى الأم من نزيف بعد الولادة.

7:يعزز صحة الدماغ ويحميها من الجلطات والمشاكل التى تواجهها، ويحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

8:يحتوى البلح على عناصر غذائية وفيتامينات كثيرة تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وحد من خطر الاصابة بالجلطات.

9:تناول البلح يوميا يساعد على الحد من التوتر والقلق والاكتئاب، حيث انه يحتوى على بعض العناصر التى تزيد الشعور بالسعادة وتساعد على الاسترخاء وعلاج الضغط النفسى.

10:يحتوى البلح على بعض الفيتامينات التى تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم لذلك فهو مفيد لمرضى الضغط العالى.

11:يعزز صحة الإبصار ويحد من خطر الإصابة بالتهاب العين والقرنية وإعتام عدسة العين.

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