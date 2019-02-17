شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. 4 تغيرات لو حصلت بجسمك تشير إلى إصابتك بخلل هرمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الاختبارات لتشخيص مشاكل الهرمونات في النساء، وتتعلق هذه التفاعلات بين الهرمونات الخمسة في جسم المرأة، وهي هرمون الاستروجين، البروجسترون، الكورتيزول، الاستراديول، والتستوستيرون.

هذه الهرمونات وفقا لموقع " health24 " أساسية للصحة وتساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني، حيث إن الاختلال الهرموني قد يؤثر سلبًا على الصحة وبالتالي ، فإن الاختبارات تتعلق بتحليل تأثير هذه الهرمونات على الجسم.

زيادة الوزن

علامات توضح وجود خلل هرمونى

واحدة من أهم مجالات الاختبار، فارتفاع مستوى الكورتيزول ، وهو هرمون التوتر، يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار نسبة السكر في الدم ، ارتفاع مستوى الإستروجين قد يتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

قد يكون زيادة الوزن أيضا نتيجة لارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون المرتبطة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات التي تجعل من الصعب جدا إنقاص الوزن.

اضطرابات النوم

تحدث بسبب ارتفاع أو حتى انخفاض مستوى الكورتيزول الذي يؤثر على النوم، مثلما يحدث انخفاض في مستويات الاستراديول. خلال فترة ما بعد انقطاع الطمث ، بعض النساء يعانين من مشاكل التعرق الليلي ، والنوم المضطرب والتي غالبا ما تكون علامات على وجود خلل هرموني.

الاكتئاب

الاكتئاب وصعوبة التعامل مع الحالات الصعبة هي بعض من علامات عدم التوازن الهرموني النساء، والتى قد تسبب الكثير من الاضطرابات.

فقدان العظام

وهى أحد أعراض الاختلال الهرموني في الجسم ، تساعد هرمونات التستوستيرون واستراديول في بناء العظام، و من ناحية أخرى تؤدي زيادة كمية الكورتيزول إلى تحطيم العظام ، مما يعوق وظيفة بناء العظم في التستوستيرون.