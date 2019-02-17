شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد التشخيص المبكر لتسوس الأسنان فى حمايتك من خلعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسوس الأسنان من أكثر مشاكل الأسنان الشائعة التى يعانى منها الكثير، بمجرد أن تنتشر يمكن أن تكون مضاعفات عدوى الأسنان مؤلمة للغاية.

عند معظم الأشخاص فإن تسوس الأسنان قد يكون واضح وفقا لتقرير موقع "ask dental"، لكن فى بعض الأحيان الأخرى من الممكن أن يكون لديك ألم فى السن، لكن لا تستطيع رؤية التجويف أو التسوس، أو يمكن أن ترى بقعة سوداء فقط على السن.

يمكن لطبيب الأسنان تشخيص التغيرات المبكرة فى أسنانك قبل أن يتطور التجويف ويسوء وضعه، إذا تم تشخيص حالة تسوس الأسنان من قبل طبيب الأسنان، فسوف تحتاج إلى الخضوع لسلسلة من العلاجات.

وسائل التشخيص المبكر للكشف عن تسوس الأسنان

يقوم الطبيب بتشخيص إصابة الأسنان من خلال استخدام الوسائل التالية:

الأشعة السينية للأسنان والفكين.

فحص الأسنان باستخدام أداة معدنية مخصصة لذلك.

التصوير الرقمى باستخدام أحدث التقنيات.

تقنيات حديثة لتشخيص تسوس الأسنان

التصوير الرقمى باستخدام الألياف البصرية عبر الإضاءة:

تستخدم هذه التقنية أجهزة الكمبيوتر لتصوير أسنان فى حين يضىء ضوء خلفها، تبدو الأسنان مع المناطق المنزوعة الدم أكثر قتامة من المناطق الصحية، هذا يساعد طبيب الأسنان للعثورعلى الأسنان التى تعانى من المشاكل، هذه الطريقة لا تستخدم الإشعاع.

التصوير الرقمى DIAGNOdent

تستخدم هذه التقنية الليزر ويتم تسخينه على كل سن، حيث تصدر الأسنان السليمة القليل جدًا من ضوء الفلورسنت، لكن المنطقة التالفة فى السن والبكتيريا تنبعث منها المزيد من الضوء.

استخدام تقنية الضوء QLF

هو أحدث التكنولوجيا حيث يتم استخدام مصدر الضوء والكاميرا والصبغة الفلورية وبرامج الكمبيوتر، وتقوم الكاميرا بعمل صور للأسنان، ويقوم البرنامج بتقييم كل صورة ويحدد الخسارة المعدنية المحتملة.