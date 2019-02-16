دواعي استعمال دواء دافلون ” daflon 500 mg “

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ضعف الأوردة من الأمراض أو الإصابات التي ليس من السهل الإحساس بها والتي تحدث نتيجة لعدة أسباب، وأما تمدد الأوعية الدموية فهو يجعل من الأوعية شكلًا أشبه بالبالون مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب مسببة العديد من الأعراض، مثل نوبات الصداع المفاجأة وتشوش وازدواجية الرؤية وظهور بعض المشكلات في الجهاز الهضمي والإغماء، كلها أعراض يجب التعامل معها بشكل سريع وحازم حتى لا تتفاقم المشكلة وتذهب بنا إلى مشكلات أكبر وأكثر تعقيدًا.

دواء دافلون Daflon 500 والذي يعرف علميًا باسم ديوسمين، هسبيريدين وهما من الفلافونيدات النباتية حيث يتم استخلاصها من نبات الدفلة، وهو من الأدوية القابضة للأوردة الدموية، لذا يعتبر دواء دافلون نوع من الأدوية التي تتعامل مع الأوردة الضعيفة وتلك الاضطرابات التي يمكن أن تصيب الدورة الوريدية، حيث يقوم المركبان الأساسيان بالدواء بالعمل على رفع مقاومة الأوعية مما يجعل منهما واقي مميز للأوعية الدموية كما يعمل على حمايتها من النزيف، وفيما يخص ديوسمين والذي يمثل 90% من الدواء فإننا نستطيع إيجاده في بعض الفواكه الحمضية، وتقوم بإنتاج الدواء شركة سرفييه فرنسا في شكل حبوب 500 جرام.

دواعي استعمال دواء دافلون Daflon 500

علاج فعال للبواسير الداخلية والخارجية، حيث يقوم دواء دافلون Daflon 500 بتقوية الأوعية الدموية والأوردة التي تتضرر مسببة البواسير، كما يعمل على وقايتها مما يقلص فرص ظهور البواسير مرة أخرى.

العمل على تقليل الدم الغزير أثناء الطمث حيث أن عمل دواء دافلون Daflon 500 كمقوي للأوعية الدموية الصغيرة يساعد في التقليل من النزيف ويمكن أيضًا أن يؤدي إلى توقفه، ومع الدورة الشهيرة فإنه يعمل على الإقلال من كمية الدماء.

اضطرابات الدورة الوريدة والتي يمكن أن تتسبب في وجود أقدم منتفخة حتى أنه يمكن أن يكون هناك شعور بالألم في الأقدام وهو عائد إلى عدم وصول الدم إلى القدمين بالقدر اللازم.

رفع قوة الأوردة حيث يقوم الدواء برفع التوتر الوريدي كما يعمل على حماية الاوردة من خلال رفع مقاومتها.

القرح التي تصيب الساق نتيجة للدوالي.

العمل على تقوية جدران الأوعية الدموية للعمل على زيادة مدة الانتصاب مع تلافي الآثار السلبية لعملية الانتصاب.

مسكن للألام الناتجة عن الدوالي الطفيفة ولكنه لا يمثل علاج نهائي للحالة.

يمكن أن يزامن القصور في الأوعية الدموية تنميل في الأصابع ويعتبر دواء دافلون علاج مناسب لعلاج تلك المشكلة.

علاج فعال لتمزق الأوعية الدموية.

يستخدم دواء دافلون Daflon 500 لتقليل آلام الخصيتين.

يستخدم الدواء للعمل على التخفيف من آلام البواسير الشديدة.

كيف يقوم دواء دافلون Daflon 500 بعمله

عمل دواء دافلون Daflon 500 الأساسي هو تقوية مقاومة الأوعية الدموية، وبالتالي العمل على تقليل تمددها مما يعمل على تقليل السعة الوريدية، وبالتالي العمل على أن يختفي الاحتقان وأعراضه ويقل النزيف أو يتوقف نتيجة لتنظيم التدفق الوريدي.

يعمل الدواء على تقليل تمدد الأوردة مما يساعد على حمايتها من الالتهابات وذلك نتيجة لتقليل عدد هجمات كرات الدم البيضاء وأن لا تلتصق بالأوردة.

يؤثر الدواء بشكل كبير على الجهاز الليمفاوي حيث يعمل الدواء على تحسين التدفق الليمفاوي وكذلك الضغط الليمفاوي مما يجعل الدواء مناسب لتخفيف تورم القدمين.

يمتلك دواء دافلون تأثير مضادات الأكسدة.

الأثار الجانبية لدواء دافلون Daflon 500

مع بعض الحالات يمكن أن تظهر بعض الآثار الجانبية لاستخدام دواء دافلون Daflon 500 وهى:

الإصابة بالمغص أو آلام البطن والمعدة.

بعض الحالات تصاب بحالة من الإسهال الشديد.

نوبات صداع قوية يمكن أن تصيب البعض.

طفح جلدي.

إصابة الأطراف السفلية بنوع من التشنجات.

الجلطة الوريدة والإلتهاب الوريدي.

إحساس بالغثيان.

موانع استعمال دواء دافلون Daflon 500

يجب الامتناع عن استخدام دواء دافلون Daflon 500 في حال الحساسية الشديدة لأحد مكونات الدواء الرئيسية (ديوسمين، هسبيريدين) ، يمثل هذا السبب المانع الوحيد لاستعمال دواء دافلون Daflon 500 ويعود ذلك إلى أن مكونات الدواء تقريبًا كلها من عناصر الطبيعة.

احتياطات عند استخدام دواء دافلون Daflon 500

مع حالات البواسير الشديدة التي يتم معالجتها بدواء دافلون Daflon 500 لمدة أسبوع دون الحصول على نتائج شفائية يجب التوجه إلى الطبيب للوقوف على المشكلة وحلها.

يراعى في حال استخدام دواء دافلون Daflon 500 مع حالات الاضطراب الوريدي أن يكون مصحوبًا بحمية غذائية مناسبة وصحية.

راعي أن تقوم بمضغ الطعام بشكل جيد مما يقلل من فرص الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي.

توقف عن تناول الأسبرين ومضادات الالتهاب اللا ستيرويدية لتجنب أو تخفيف حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى تقليل امتصاص الفيتامينات والتي تساعد على ظهور مشكلة سقوط الشعر.

دواء دافلون Daflon 500 والحمل والرضاعة

لم يثبت أي تأثير خاص من دواء دافلون Daflon 500 على الحمل والرضاعة.

جرعة دواء دافلون Daflon 500

دواء دافلون Daflon 500 يأتي في شكل أقراص يتم أخذها إما بعد الانتهاء من الوجبات أو أثناء تناول الوجبات.

الجرعة لعلاج الاضطراب أو القصور الوريدي عبارة عن قرصين الأول بعد الغداء والثاني بعد العشاء.

مع حالات البواسير الشديدة يتم تناول ستة أقراص أي بعد كل وجبة قرصين لمدة من ثلاثة أيام إلى أسبوع.

حفظ دواء دافلون Daflon 500

كغيره من الأدوية يجب الاهتمام بأن يتم حفظ دواء دافلون Daflon 500 بعيدًا عن متناول الأطفال.

الاهتمام بمعرفة تاريخ صلاحية الدواء حيث لا يجب استخدامه بعد انتهاء تاريخ صلاحيته.

راعي عند استخدام دواء دافلون Daflon 500 أن يتم ذلك تحت إشراف طبي حتى يستطيع الطبيب تحد التفاعلات العكسية للدواء مع الأدوية الأخرى.