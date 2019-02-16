عريس يفقد وعيه قبل لحظة قبوله بالزواج من عروسه

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة فقدان العريس وعيه قبل قبوله بالزواج من عروسته.

ويظهر الفيديو لحظة وقوف العريسين في المحكمة لتسجيل زواجهما، ولكن شيئًا ما حدث للعريس , وقد أغمي على العريس في اللحظة التي كان يجب عليه أن يجيب عن السؤال بشأن موافقته على الزواج، حيث هرع الحضور والأقارب لمساعدته , ولكن العروس وقفت ساكنة ولم تفعل أي شيئ سوى أنها تراجعت إلى الخلف مندهشة بما يحدث.

ويظهر في نهاية مقطع الفيديو عودة الشاب إلى وضعه الطبيعي، ويبدو أنه اعتذر لزوجته المستقبلية على الحادث وتابعوا مراسيم الزفاف.

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قواعد الإتيكيت التي يجب مراعاتها عن استقبال العريس

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