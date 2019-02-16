صورة لابنة كلوي كارداشيان تنال مليون إعجاب في ساعة

واشنطن - لايف استايل
نشرت النجمة الأميركية، كلوي كارداشيان، صورة جديدة لابنتها الصغيرة عبر "إنستغرام"، فنالت الصورة مليون "إعجاب" في ساعة واحدة فقط.
ونشرت كلوي صورة ابنتها احتفالا ببلوغها 10 أشهر، إذ ظهرت الطفلة مرتدية قميصا وردي اللون، والضحكة ظاهرة بوضوح على وجهها.
وأتبعت كلوي الصورة الجديدة بتعليق جاء فيه: "10 أشهر سعيدة، يا حبي"، في حين سارع المعجبون والمتابعون للتعليق على الصورة، ونالت حتى اللحظة على أكثر من 3.4 ملايين إعجاب.
وتعدّ كلوي أحد أشهر نجوم الإعلام و"التواصل الاجتماعي"، كما أنها عارضة أزياء وسيدة أعمال، وهي شقيقة النجمة الأميركية الشهيرة كيم كارداشيان.
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