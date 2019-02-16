"مُضاد للالتهابات" شائع يُسرع من الفشل الكلوي

لندن - لايف استايل
أكد علماء في جامعة ألاباما في برمنغهام، أن تناول مضادات الالتهاب اللاستيرويدية لفترة طويلة، يؤدي إلى اضطراب وظائف القلب والكلى.
وتفيد مجلة "Life Sciences" بأن دواء كاربروفين "Carprofen" خضع لدراسة مُفصلة باستخدام نماذج نوبات قلبية للفئران، واكتشف الباحثون في نتيجتها أن هذا الدواء يسبب التهابات في القلب والكلى.
أما بالنسبة للكلى، فإن دواء كاربروفين، تسبب في رفع مستوى جميع المؤشرات الحيوية للضرر الكلوي. كما تم رصد التهابات في أنابيب الكلى وإصابة بنيتها.
وعند استخدام دواء كاربروفين في حال النوبة القلبية، فقد اتضح أنه يتسبب في تسارع وتيرة الالتهابات في الكلى، وأنه يحفز إنتاج مكونات تسرع تلف النسيج الكلوي.
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