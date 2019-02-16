شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه.. لقاح الأنفلونزا هذا العام كان أكثر فعالية من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير تقديرات منتصف الموسم إلى أن تطعيم الأنفلونزا قد قلل من خطر الإصابة بالمرض بنحو 47% فى الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ووفقاً للموقع الإخبارى الأمريكى "Times" أوضح الباحثون أنه خلال موسم الأنفلونزا 2017-2018 القاسى، تم تقدير فعالية اللقاح بنسبة 36% فقط.

وأشار الباحثون إلى أن الفرق يعود جزئيا إلى أن فيروس الأنفلونزا السائد فى العام الماضى كان يدعى "H3N2"، وهو معروف بأنه يسبب أمراضًا أكثر خطورة وأن يكون أقل استجابة للتطعيم من السلالات الأخرى.

أما فى هذا العام كان الفيروس السائد يدعى"H1N1" الذى يستهدف بسهولة أكثر من قبل تطعيم الأنفلونزا، ما يؤدى إلى أمراض أقل حدة وأقل بشكل عام.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض أن تطعيم الأنفلونزا يقلل من خطر الإصابة بفيروس H1N1 بنسبة 46% بين البالغين، ونحو 62% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 17 سنة.

واعتبارا من أوائل فبراير، نحو 4.3% من الزيارات الطبية فى العيادات الخارجية فى الولايات المتحدة كانت بسبب مرض يشبه الأنفلونزا، أما خلال موسم 2017-2018، كانت 7.7% من الزيارات الطبية للمرضى الخارجين سببها الأنفلونزا، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.

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