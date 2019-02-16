شكرا لقرائتكم خبر عن لكل أكلة نوع زيت.. اعرف الأنواع الصحية للزيوت فى السلطة والمقلى والمسلوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزيت هو أحد أكثر المكونات استخدامًا فى الطهى، كما أنه بديل صحى للزبدة والسمن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أوضح فريق من الباحثين الأمريكيين فى مجال التغذية أن جميع زيوت الطهى، بما فى ذلك زيت الزيتون والكانولا وزيت الفول السودانى، تحتوى على 14 جرامًا من الدهون الكلية لكل ملعقة طعام، ونحو 120 سعرا حراريا، لذلك يجب قياس الكميات بعناية قبل وضعها فى الطعام لأنه على الرغم من أن بعض الدهون ضرورية لصحة جيدة، فهى لا تزال مرتفعة السعرات الحرارية.

بالنسبة للطهى بدرجة حرارة عالية مثل البطاطس المقلية أو عند تناول اللحوم، استخدم زيوت عالية الدخان مثل الكانولا، وزيت العنب، وزيوت القرطم.

أما لتسخين الخضار فى درجة حرارة متوسطة، استخدم زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو، الذى اكتسب شعبية فى السنوات الأخيرة.

أما عند عمل الكعك، حاول استبدال الزبدة بزيت الزيتون الفاتح، الذى يحتوى على دهون مشبعة أقل بكثير لكن لا يزال خفيفًا فى النكهة.

على الرغم من أن جميع الزيوت تعتبر جيدة بالنسبة للسلطة، لكن من الأفضل استخدام زيوت الجوز العطرية، مثل زيت الجوز أو زيت البندق، وزيوت البذور، مثل زيت بذور اليقطين وزيت بذرة الكتان، للحصول على نكهة جيدة.

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