انت الان تتابع موضوع ارشادات استعمال دواء .. ريازول – Riazole والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هو دواء يستخدم لعلاج عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي . يعمل هذا الدواء من خلال التفاعل مع الحمض النووي الذي يتداخل مع تخليق DNA الذي يؤدي بدوره إلى نهاية حياة البكتيريا . يستخدم Riazole أيضا لعلاج عدوى الجهاز البولي التناسلي (يسمى داء المشعرات اللاأعراضي) ، لعلاج الأمراض الجنسية الغير مصحوبة بأعراض ظاهرة ، ولعلاج العدوى الطفيلية من القولون (داء الأميبية) والعدوى الطفيلية من الأمعاء الدقيقة (الجيارديا) ، لعلاج بعض البكتيريا اللاهوائية ، والعدوى التي تشمل العدوى داخل البطن ، إلتهابات الجلد ، عدوى الجهاز التناسلي للمرأة (أمراض النساء) .

تسمم الدم (إنتان الدم البكتيري) ، عدوى الجهاز التنفسي السفلي ، عدوى خطيرة في القلب (إلتهاب الشغاف) ، عدوى الجهاز العصبي المركزي ، وعدوى العظام والمفصل ، لمنع العدوى التي قد تحدث قبل أو أثناء أو بعد حركة الأمعاء (جراحة القولون والمستقيم) ، لعلاج إلتهابات الأسنان الحادة ، على سبيل المثال العدوى المؤلمة للثة (إلتهاب اللثة التقرحي الحاد أو إلتهاب الحويصلة الحاد) والقيح داخل الأسنان ، ولعلاج قرح الساق المصابة اللاهوائي والقروح الناتجة عن الضغط .

كيفية استخدام دواء Riazole

يستخدم ريازول مع أو بعد الطعام . يجب ابتلاع أقراص ريازول بالماء ، ولا ينبغي أن يمضغ .

الجرعة النموذجية من ريازول للبالغين

هي 750 ملليجرام ثلاث مرات يوميًا عن طريق الفم لمدة 5 إلى 10 أيام . تبلغ الجرعة المعتادة للأطفال 35 إلى 50 ملليجرام كل 24 ساعة أو 15.9 إلى 22.7 ملليجرام كل 24 ساعة عن طريق الفم لمدة 10 أيام مقسمة إلى ثلاث جرعات .

الجرعة القصوى للمرضى البالغين في ريازول

هي 2000 ملليجرام في اليوم . يستخدم هذا الدواء بصفة عامة لمدة 7 أيام لعلاج داء المشعرات و 5-10 أيام لداء الأميبا ، 7-10 أيام للعدوى البكتيرية اللاهوائية ، 5-7 أيام للإلتهاب المهبلي الجرثومي ، 3-10 أيام لداء الجيارديا ، 3 أيام للقرح الحادة وإلتهاب اللثة ، 7 أيام لتقرحات الساق وقروح الضغط ، و7-14 يومًا للقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري .

يجب استخدام هذا الدواء على أساس الشكوى المرضية

قد تكون في إلتهابات العظام والمفاصل والشغاف والجهاز التنفسي السفلي الذي يتطلب علاج طويل . يجب استخدام ريازول حسب توجيهات الطبيب حتى لو كنت تشعر بتحسن ، أو حتى إذا كنت تعتقد أنه لا داعي لاستخدام الدواء .

ناقش مع طبيبك إذا لم تتحسن حالتك أو تتفاقم

ناقش مع طبيبك إذا كان الألم في المعدة ، أو انخفاض الوزن بشكل غير طبيعي ، أو الغثيان ، أو القيء ، أو الحمى ، أو الشعور بعدم الراحة ، أو الإرهاق ، أو اصفرار الجلد ، أو لون البول الداكن ، أو تغيير لون البراز أو الحكة . إذا كان لديك مشاكل مع الكبد ، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من تلف شديد في الكبد (Child-Pugh C) ، يجب تقليل جرعة Riazole بنسبة 50 ٪ .

قد يصف طبيبك جرعة انطلاق أقل من هذا الدواء لفهم التأثير على الجسم

يرجى اتباع توصيات الطبيب الخاص بك . قد تكون نسبة حدوث الآثار الجانبية للمرضى كبار السن أعلى من الطبيعي . ونتيجةً لذلك ، قد يُنصح بجرعة أقل للمرضى الأكبر سناً .

كيف يتم تناول دواء ريازول

تعتمد الجرعة وعدد مرات استخدام ريازول على العوامل التالية :

عمر المريض .

وزن المريض .

صحة المريض .

صحة كليتي المريض .

رد فعل الجسم للدواء .

الآثار الجانبية لدواء Riazole

الآثار الجانبية التالية قد تحدث عادةً عند استخدام أقراص Riazole Tablet . إذا تفاقمت أي من هذه الآثار الجانبية أو دامت لفترة طويلة ، يجب عليك استشارة الطبيب :

تغييرات في رسم القلب الخاص بالمريض .

إنخفاض في الرغبة الجنسية .

تغير في لون البول (بول غامق) .

الإمساك .

تشنجات في المعدة .

الإسهال .

الإفراط في إنتاج البول .

صداع الرأس .

إلتهاب الوريد الناجم عن تجلط الدم (إلتهاب الوريد الخثاري) .

الغثيان .

ألم في الجزء العلوي من المعدة .

التبول المؤلم والصعب .

إضطرابات الأكل الخطيرة (فقدان الشهية) .

نتوئات صغيرة على سطح اللسان (لسان فروي) .

القيء .

الاثار الجانبية

في حالات نادرة ، قد يتسبب استخدام Riazole Tablet في حدوث الآثار الجانبية التالية



الشعور بضغط على الحوض .

مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي فيneutrophils خلايا الدم متعادلة الشُحنة .

مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي في خلايا الدم الحمراء .

إنخفض عدد خلايا الدم البيضاء .

الدوخة .

جفاف الفم .

جفاف المهبل أو الفرج .

الإغماء .

هبات ساخنة .

قشعريرة .

عدم القدرة على السيطرة على البول (سلس البول) .

إلتهاب اللسان .

الأرق .

التهيج .

فقدان حركات الجسم .

إحتقان بالأنف .

ألم في المفاصل .

ألم في العضلات .

الجماع الجنسي المؤلم أو الصعب (عسر الجماع) .

الطفح الجلدي الناجم عن الأمراض والحساسية والإلتهابات (الطفح الحمامي) .

حكة شديدة .

إضطراب في الكلام .

توَرُّم في الطبقة السفلى من الجلد .

طعم معدني بالفم غير مرغوب فيه .

دوار حركي .

ضعف عام .