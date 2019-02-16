شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أكثر كفاءة لإعادة برمجة الخلايا الجذعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة، التي تعد العمود الفقري للعديد من مشروعات الطب التجديدي، كخلايا متباينة يتم إعادة برمجتها إلى خلايا جذعية متعددة القدرات عن طريق التعرض لمجموعة معقدة من مزيج من الجينات. أفاد باحثو Mayo الآن باستخدام ناقل فيروس الحصبة؛ فلقد قاموا بتقليص العمليات المتعددة الناقلات ذات عوامل إعادة البرمجة الأربعة إلى عملية ناقلات فردية «دورة واحدة». يقولون إن العملية آمنة ومستقرة وأسرع ويمكن استخدامها للترجمة السريرية. تظهر النتائج في مجلة Gene Therapy.

«إذا أردنا استخدام الخلايا الجذعية بنجاح لعلاج المرضى في العيادة، فنحن بحاجة إلى ضمان كونها آمنة وفعالة، أي، ليست عرضة لخطر حدوث طفرات أو أورام محتملة» صرحت بذلكباتريشيا ديفوكس، حاصلة على درجة الدكتوراه. عالمة جزيئية في Mayo Clinic وأهم كاتبي المقالة «لقد تم استخدام ناقل فيروس الحصبة بأمان في Mayo لعلاج السرطان، لذا فهو آمن للغاية. والآن بعد أن دمجنا عملية متعددة المتجهات في واحدة، أصبحت فعالة جدًا».

في السابق، كان لابد من إدخال العوامل الأربعة لإعادة البرمجة — البروتينات OCT4 وSOX2 وKLF4 وcMYC — بشكل فردي إلى الخلايا لحثها على التغيير بنمط سليم لتحقيق النتيجة المرجوة. وقد أدى ذلك إلى إمكانية إعادة برمجة الخلايا جزئيًا، حيث لم تحصل جميع الخلايا على العوامل الأربعة المطلوبة لإعادة البرمجة. وتجمع عملية Mayo الجديدة بين هذه العوامل في ناقل فيروس الحصبة بحيث تحدث العملية في خطوة واحدة، ومن شأن جميع الخلايا المستهدفة إعادة البرمجة. وينبغي الإشارة إلى أن فيروس الحصبة هذا ضعيف، أي أن جميع جوانب الفيروس الخطيرة قد أزيلت، كما هي في اللقاح، وأصبح الفيروس ناقلًا أو حاملًا لمواد جينية أخرى. وغالبًا، ما تستخدم سلالة لقاح فيروس الحصبة اليوم لأنها آمنة وسريعة وقابلة للاستهداف.

ويقول الباحثون إن نظام إعادة البرمجة القابل للتطبيق سريريًا الخالي من التعديلات الوراثية سيقطع شوطًا طويلًا في جعل الاستخدام الواسع النطاق لعلاجات الخلايا الجذعية متعددة القدرات المستحثة ممكنًا. يمكن استخدام هذه العلاجات التي يتم إعادة برمجة خلايا الفرد من خلالها للعمل في عضو مريض معين، وبالتالي تجنب خطر رفض الخلايا.