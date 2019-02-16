شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف معاناة الكثير من البالغين فى أمريكا من الألم المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة طبية جديدة معاناة الكثير من البالغين فى الولايات المتحدة من الألم المزمن ويبحثون عن العلاج أكثر من أى وقت مضى.

ووفقا للدراسة، التى أجريت فى هذا الصدد، ارتفع معدل البالغين فى الولايات المتحدة الذين تعرضوا لحالة صحية مؤلمة مرة واحدة على الأقل بنسبة 32.9% إلى 41% فى عام 2014؛ بالإضافة إلى ذلك ارتفع استخدام المسكنات ذات القاعدة الأفيونية من 4.1 مليون بين عامى 2001 -2002 ، إلى 10,5 مليون بين عامى 2013 – 2014.

وقال الدكتور ريتشارد لى، أستاذ علم الأوبئة فى المركز الوطنى للصحة التكميلية والتكاملية، "لقد اتخذنا نهجا فريدا مع هذه الدراسة من خلال دراسة الاتجاهات طويلة المدى فى الانتشار العام للألم فى الولايات المتحدة، ولمعالجة هذه الفجوات استخدمنا البيانات التى تم تسجيلها خلال الفترة بين عامى 1997 إلى 2014.

وأظهرت الدراسة أنه بحلول عام 2014، قال ما يقرب من 1 من كل 3 أشخاص إنهم عانوا من آلام مزمنة فى عملهم، الأشخاص فى هذه المجموعة الذين يعانون من آلام حادة هم الأكثر عرضة لاستخدام الأفيونيات القوية لإدارة آلامهم.

وقالت هيلين لانجيفن، مديرة المركز الوطنى للوقاية من الحرائق، "تُظهر البيانات زيادة كبيرة ليس فقط فى عدد البالغين فى الولايات المتحدة الذين يعانون من حالات صحية مؤلمة، ولكن أيضًا فى الاستخدام الشامل للأفيونات وفى عدد الأشخاص الذين يتلقون وصفات أفيونية متعددة".