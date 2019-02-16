شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق تحمى بها خلاياك من التحول للسرطان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان أصبح تهديدا للجميع، فتفسد الخلايا من خلال السرطان الذى ينتج عن تطور خواص غير طبيعية في الخلايا الطبيعية التي تمكنه من الانقسام والانتشار إلى أماكن أخرى، ويمكن أن يحدث التطور السرطاني عن طريق الطفرات التي تحدث من عوامل مثل المواد الكيميائية، والإشعاع، والأشعة فوق البنفسجية، وأخطاء تكرار الكروموسومات، أو العدوى الفيروسية.

وتفقد الخلايا السرطانية الحساسية للإشارات المضادة للنمو، وتتكاثر بسرعة، وتفقد القدرة على الخضوع لموت الخلايا المبرمج، ووفقا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان (WCRF) ، يمكن منع حوالي 30 ٪ من جميع أنواع السرطانات الشائعة مع اتباع نظام غذائي صحي، ووفقا لما ذكره موقع " lifespa" يمكنك أن تستخدم هذه التوصيات العشر لحماية خلاياك.

طرق بسيطة لحماية خلاياك

1- الحفاظ على وزن صحي دون زيادة.

2- النشاط البدني: كن نشطا لمدة 30 دقيقة كل يوم.

3- خد بالك من زيادة الطاقة: تجنب المشروبات السكرية، والحد من استهلاك الأطعمة كثيفة الطاقة خاصة الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، أو منخفضة في الألياف، أو التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون.

4- الأطعمة النباتية: تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والفاصوليا.

5- اللحوم: الحد من استهلاك اللحوم الحمراء مثل لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن.

6- الكحول: حاول عدم الاستهلاك وإذا استهلكت فليكن بكميات قليلة جدا.

7- الملح: الحد من استهلاك الأطعمة المالحة والأطعمة المجهزة بالملح.

8- المكملات الغذائية: لا تستخدم الكثير من المكملات الغذائية لأنها قد تزعج توازن الجسم وتناول بدلا منها الأعشاب الكاملة.

9- الرضاعة الطبيعية: من الأفضل للأمهات الرضاعة الطبيعية خاصة أول ستة أشهر.

10- التدخين: لا تدخن أى نوع من التبغ للوقاية.