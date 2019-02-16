شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الخرشوف وعشبة ذيل الحصان لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذيل الحصان من الأعشاب التى بدأت فى الانتشار خلال السنوات الأخيرة، فى وصفات التخسيس وإنقاص الوزن، لأنها تحفز إزالة السموم، ويمكن مزج عشبة ذيل الحصان مع عصير الليمون والخرشوف لإنقاص الوزن، من خلال صحتك فى وصفة نقدم لك هذه الوصفة لإنقاص الوزن، بحسب موقع "Step to health".



ذيل الحصان

وعشبة ذيل الحصان غنية بالفلافونيدات والفيتوسترول والفيتامينات والمعادن وحمض الساليسيليك والكافيين، كما أنها مدرة للبول وتعمل على إزالة السموم والخصائص المضادة للالتهابات.

وهذه العشبة المعروفة لديها القدرة على تحسين وظائف الدورة الدموية ، مما يعزز العمليات التي تساعد على إزالة الترسبات الدهنية، وتمنع احتباس الماء، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها تعزز إزالة السموم من الأعضاء مثل الكلى والقولون.



عشبة ذيل الحصان والخرشوف لانقاص الوزن

وصفة ذيل الحصان والخرشوف والليمون لإنقاص الوزن

في هذه الوصفة ، تتحد خصائص عشبة ذيل الحصان المدرة للبول مع مكونات الخرشوف والليمون لتساعدك على إنقاص الوزن بشكل فعال، وهذا المشروب يخلص الجسم من السموم ويحسن وظائف الكبد.

المكونات

ثمرة خرشوف.

2 كوب ماء (500 مل)

ملعقتان كبيرتان من ذيل الحصان (30 جرام)

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون (5 مل)



الخرشوف

الطريقة

-قطع الخرشوف إلى قطع وأغليها في وعاء مع الماء.

-بمجرد أن يغلي، قلل الحرارة وأضف ذيل الحصان.

-بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق ، قم بإخراجها من الحرارة.

- اتركها لمدة 15 دقيقة ثم أضف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

-اشرب كوب من هذه الوصفة على معدة فارغة ومرة ​​أخرى في فترة ما بعد الظهر، استمر على هذه الوصفة لمدة أسبوعين على التوالي ثم استرح لمدة أسبوعين، ثم كررها.