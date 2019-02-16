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في الآونة الأخيرة توفرت عقاقير جديدة على الإطلاق لمداواة وعلاج مرض زيادة نسبة السكر في الدم ، فبعد أعوام طويلة من البحوث والدراسات التي أجريت في مختبرات أوروبا وأمريكا ، طرحت شركات الأدوية في الأسواق أنواعا جديدة لا تتشابه في أسلوب عملها عن الأنواع الماضية منها جانوفيا وتراجينتا والتي عرفت بأن ليس لها آثار جانبية .

دواعي استعمال أقراص جانوفيا وتراجينتا

– تستخدم تلك الأقراص مع بعض العقاقير الأخرى لمداواة سكري الدرجة الثانية ، جنبا إلى جنب مع إتباع الأنظمة الغذائية السليمة وممارسة التدريبات البدنية المناسبة ، وسكري الدرجة الثانية هو الحالة التي لا يستطيع الجسد فيها من الإستفادة من الإنسولين بالشكل الطبيعي ، لهذا يفشل الجسد في التحكم في مستويات السكر في الدم .

– لا يفيد استعمال ذلك العلاج في سكري الدرجة الأولى ، والتي يكون فيها الجسد غير قادر على إصدار الإنسولين ، لهذا يصعب إحكام القبضة على نسبة السكر أو الحماض الكيتوني السكري ( وإن لم يتم معالجة تلك االحالة فإنها ستتفاقم ) .

كيفية استعمال أقراص جانوفيا وتراجينتا

يتم تناول تلك الأقراص مرة واحدة كل يوم عادة سواء مع الطعام أو بدونه .

يوصي الأطباء بوجوب تناول تلك الجرعة في نفس الميعاد كل يوم .

كما ينبغي التدقيق في تناول الجرعات التي يصفها الطبيب ، فلا ينبغي المبالغة أو تقليص الجرعة دون استشارته ، ولكن عادة ما يصف الطبيب جرعات مخفضة ثم يضيف إليها بشكل متدرج .

لا تعتبر أقراص جانوفيا علاجا نهائيا لسكري الدرجة الثانية ، ولكنه يعمل على ثبات نسبة السكر في الدم .

لا يشعر المريض بالتحسن فور تناول العلاج ، ولكنه يستغرق أسبوعين كحد أدنى حتى يتم تقليص نسبة السكر في الدم .

لا يلزم التوقف عن تناول ذلك العلاج حتى مع الإحساس بالتحسن ، ولكن استشر الطبيب أولا .

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الفرق بين جانوفيا و تراجينتا

تراجينتا يخفض نسبة السكر في الدم ، Tradjenta (linagliptin) وهو دواء جيد للسيطرة على نسبة السكر في الدم ، ولكن قد يسبب آلام في الجسم ، جانوفيا يخفض سكر الدم أيضا ويعد Januvia (sitagliptin) علاجا جيدا إذا لم يتم السيطرة على السكريات في الدم ولم يعد المريض يرغب في استخدام الحقن .

الإيجابيات

تراجينتا يعد خيارا جيدا إذا كان لدى المريض وظيفة الكبد أو الكلى سيئة ، ويمكن تناوله مرة واحدة يوميًا ، ولا يسبب زيادة الوزن ، ولا يسبب نقص السكر في الدم (انخفاض السكر في الدم) عندما يأخذه المريض من تلقاء نفسه.

جانوفيا دواء لخفض السكر في الدم غير مرتبط بتدهور حالة القلب مثل الأدوية الأخرى في فئتها ، ويستخدم الهرمونات التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي للتأثير على كيفية معالجة السكر ، من غير المرجح أن يسبب زيادة الوزن وانخفاض نسبة السكر في الدم مقارنة بأدوية السكري الأخرى .

السلبيات

تراجينتا ليس دواء مضاد للسكري من النوع الأول لأنه لا يقلل من مستويات السكر في الدم ، متوفر كعلامة تجارية فقط مما يتسبب في علو ثمنه .

جانوفيا يخفض معدل السكر في الدم في السكري من النوع الأول بنسبة أقل من 1 ٪ ، متوفر كعلامة تجارية فقط ، قد يصاب بعض الأشخاص بأعراض شبيهة بالبرد ، وهناك آثار جانبية نادرة ولكنها خطيرة تشمل التهاب البنكرياس وآلام المفاصل الشديدة .

السعر

يعد جانوفيا أعلى سعرا من تراجينتا وكلاهما لاموزع أو منتج لهما سوى العلامة التجارية المحتكرة لهذه الأقراص .

آثار جانبية محتملة

تراجينتا قد يتسبب في ألم في الظهر بنسبة 9 ٪ والم المفاصل بنسبة 8 ٪ وعدوى الرئة بنسبة8 ٪ وصداع الراس بنسبة 6 ٪ وسعال بنسبة6 ٪ وألم في الأطراف بنسبة 5 ٪ .

جانوفيا قد يتسبب في نزلة البرد بنسبة 5 ٪ وإسهال بنسبة 3 ٪ ووجع بطن بنسبة 2 ٪ .

المخاطر وعوامل الخطر

تراجينتا قد يتسبب في التهاب البنكرياس في حالة (إدمان الكحول أو ارتفاع ثلاثي الجليسريد أو تاريخ مرضي من التهاب البنكرياس ) ، وقد يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم في حالة (إدمان الكحول أو الإجهاد البدني أو استخدام الأنسولين أو استخدام أدوية أخرى مضادة لمرض السكر ) ، كما قد يتسبب في ردود فعل حساسية شديدة وألم شديد في المفاصل وبثور مليئة بالسوائل على الجلد .

جانوفيا قد يتسبب في الموت من التهاب البنكرياس في حالة مع إذا كان ( هناك تاريخ مرضي من التهاب البنكرياس أو وجود مستويات الدهون الثلاثية في الدم أو وجود حصوات بالمرارة أو وجود تاريخ alchoholism أو مشاكل في الكلى )، كما قد يتسبب في ردود فعل حساسية خطيرة وتلف الكلى وانخفاض نسبة السكر في الدم وألم شديد في المفاصل .