قبرص تشرع القنب لمرضى السرطان والإيدز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر البرلمان القبرصي، الجمعة، تشريع زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية، لتحذو هذه الجزيرة حذو دول أخرى كثيرة في الاتحاد الأوروبي، ويسمح القانون باستيراد بذور القنب وشتوله بهدف زراعتها لأغراض علاجية.

وينظم القانون إصدار تراخيص لزراعة القنب للاستخدامات الطبية، ستمنح في البداية لـ3 شركات لمدة 15 عاما، لتجنب أن يصل القنب إلى السوق السوداء، ويبقى أن ينشر القانون في الصحيفة الرسمية.

وسيسمح باستخدام القنب الهندي بموجب وصفات طبية خصوصا لأشخاص يعانون من أوجاع مزمنة بسبب السرطان أو مرض الإيدز أو التهاب المفاصل.

وتفيد إحصاءات رسمية بأن قيمة الإنتاج السنوي للقنب الهندي قد تصل إلى 180 مليون يورو وستستفيد منها قبرص.

وقال حزب الخضر في قبرص، في بيان: "نأمل في أن تطلق العملية فورا لمئات المرضى الذين يبحثون عن بديل وسبيل غير كيميائي للتعامل مع مشاكلهم الصحية".

وشرعت نحو 30 دولة في العالم من بينها 20 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، استخدام القنب لأغراض علاجية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت اليونان أول التراخيص لزراعة القنب للاستخدامات الطبية.