انت الان تتابع موضوع طريقة كوكيز قولدن براون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكوكيز من أحلى الأكلات التي يفضلها الصغار والكبار ، كما يمكننا اعدادها للأطفال ليأخذوها معهم في النادي أو المدرسة ، بدلاً من الحلوى الصناعية ، فهي صحية عند اعدادها بالمنزل وغنية بالعناصر الغذائية ، وللكوكيز العديد من الطرق ، ويمكننا توضيح بعضها من خلال هذا المقال ، ولعل أهم نوع من هذه الأنواع القولدن براون حيث يفضله معظم الناس ، ومن هذه الوصفات .

مكونات كوكيز قولدن براون

الطريقة الأولى

-كوب من الشوكولاتة الهيرشي .

-30 جرام من الزبدة .

– 2 ملعقة كبيرة من السكر .

– بيضة واحدة كبيرة الحجم .

– 1\4 كوب من الطحين .

طريقة تحضير كوكيز قولدن براون

نقوم بإذابة الشوكولاتة مع الزبدة في المايكروويف ، أو بعمل حمام مائي ، ثم نقوم بعضها بخفق البيض مع السكر جيداً حتى الحصول على خليط متجانس ، ثم نقوم بعدها بإضافة خليط الشوكولاتة مع خليط البيض والسكر ، نقوم بإضافة الطحين على الخليط للحصول على عجينة الكوكيز المميزة ، والمتماسكة ، نقوم بعدها بتشكيل وتقطيعه .

ويمكننا استخدام ملعقة الايسكريم في التقطيع ، نقوم بوضع كرات العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة ، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة فهرنهايت ، ويفضل وضعها على الرف السفلي للفرن ، ويستغرق الكوكيز من 5:8 دقائق حتى تمام النضج ، يتم بعدها اخراج الكوكيز وتركه ليبرد ، ثميتم تقديمه في طبق مزين بقطع الشوكولاتة أو بشر الشوكولاتة .

الطريقة الثانية

المكونات

-كوب من حبيبات الهيرشي .

– 100 جرام زبدة .

– خليط بيتي كروكر جاهز .

طريقة التحضير

نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها ، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 5 دقائق لكي تتماسك العجينة ، ويسهل تشكيلها .

نقوم باخراج الخليط من الثلاجة وتشكيله على شكل خلية نحل دون الضغط عليه لأنه سيتمدد عند وضعه في الفرن ، والحرص على ترك مسافة بين الكرات لكي لا يحدث لها التصاق ببعضها ، نقوم بوضعه في قالب مبطن بورق الزبدة ، ونقوم بوضعه في فرن عالي الحرارة مسبق التسخين وتركه لمدة 10 ، ثم نقوم بإخراجه من الفرن وتركه يبرد ثم تقديمه في طبق التقديم .

الطريقة الثالثة

المكونات

-خليط بيتي كروكر جاهز .

-1\2 كوب من الزيت .

-2 بيضة .

– شوكولاته كندر بالحليب ، أو جالكسي سادة ، أو حبوب الهيرشي .

طريقة التحضير

نقوم بوضع البيض والزيت في وعاء وخلطهم جيداً ، نقوم بإضافة خليط الكيك ( البيتي كروكر ) ، وتقليب المكونات للحصول على قوام سميك يمكن تشكيله ، نقوم بعمل كور من عجينة الكوكيز ووضعها في صينية مبطنة بورة الزبدة ، وإدخاله فرن عالي الحرارة مسبق التسخين ، وتركه 5 دقائق ، نقوم بإخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد ثم تقديمها .

كوكيز قولدن براون بالزعتر

المكونات

-خليط بيتي كروكر بالشوكولاتة الغامقة .

– 2 بيضة .

– 100 جرام من الزبدة .

– زعتر حسب الرغبة .

– هيرشي جيبس .

طريقة التحضير

نقوم بإذابة الزبدة في المايكروويف أو بعمل حمام مائي ،نقوم بعمل خليط بجميع المكونات وإضافة الهيرشي ، ونقوم بعجن الخليط باليد ، نقوم بعمل كور من العجين وصفها في قالب بطريقة متباعدة لكي لا تلتصق ببعضها عند تعرضها للحرارة ، نقوم بإدخالها الفرن على دررجة حرارة 180 درجة ، وتركها 10 دقائق لتنضج ، ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتركها لتبرد ثم تقديمها في طبق التقديم .

كوكيز قولدن براون بالنسكافيه

المكونات

-كوب من الدقيق .

– 3 بيضات .

– ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة .

– ملعقة كبيرة من النسكافيه .

– كوب سكر .

-كوب من الشوكولاتة البودرة ( مسحوق الكاكاو) .

– 100 جرام من الزبدة .

– كوب من حبيبات الهيرشي .

طريقة التحضير

نقوم بإضافة الزبدة إلى كوب الشوكولاتة ، وعمل حمام مائي حتى الذوبان ، ويمكن وضعهم في المايكروويف .

ثم نقوم بخفق البيض والفانيليا والسكر جيداً ثم يتم اضافة النسكافيه، بعدها نقوم بإضافة خليط البيض على خليط الشوكولاته والزبدة .

نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونقوم بعجن الخليط باليد ، ثم إضافة نصف كوب من الهيرشي ( حبيبات الشوكولاتة ) .

نقوم بتجهيز قالب ، تبطينه بورق الزبدة ، ونقوم بتشكيل العجين على شكل كرات ، أو باستخدام الملعقة ، ويتم خبزه في فرن عالي الحرارة على درجة حرارة 180 درجة ، وتركه 10دقائق ، ثم إخراجه ليبرد ، وتقديمه في طبق التقديم .