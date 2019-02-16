انت الان تتابع موضوع طريقة كوكيز قولدن براون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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الكوكيز من أحلى الأكلات التي يفضلها الصغار والكبار ، كما يمكننا اعدادها للأطفال ليأخذوها معهم في النادي أو المدرسة ، بدلاً من الحلوى الصناعية ، فهي صحية عند اعدادها بالمنزل وغنية بالعناصر الغذائية ، وللكوكيز العديد من الطرق ، ويمكننا توضيح بعضها من خلال هذا المقال ، ولعل أهم نوع من هذه الأنواع القولدن براون حيث يفضله معظم الناس ، ومن هذه الوصفات .
مكونات كوكيز قولدن براون
الطريقة الأولى
-كوب من الشوكولاتة الهيرشي .
-30 جرام من الزبدة .
– 2 ملعقة كبيرة من السكر .
– بيضة واحدة كبيرة الحجم .
– 1\4 كوب من الطحين .
طريقة تحضير كوكيز قولدن براون
نقوم بإذابة الشوكولاتة مع الزبدة في المايكروويف ، أو بعمل حمام مائي ، ثم نقوم بعضها بخفق البيض مع السكر جيداً حتى الحصول على خليط متجانس ، ثم نقوم بعدها بإضافة خليط الشوكولاتة مع خليط البيض والسكر ، نقوم بإضافة الطحين على الخليط للحصول على عجينة الكوكيز المميزة ، والمتماسكة ، نقوم بعدها بتشكيل وتقطيعه .
ويمكننا استخدام ملعقة الايسكريم في التقطيع ، نقوم بوضع كرات العجين في صينية مغطاة بورق الزبدة ، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة فهرنهايت ، ويفضل وضعها على الرف السفلي للفرن ، ويستغرق الكوكيز من 5:8 دقائق حتى تمام النضج ، يتم بعدها اخراج الكوكيز وتركه ليبرد ، ثميتم تقديمه في طبق مزين بقطع الشوكولاتة أو بشر الشوكولاتة .
الطريقة الثانية
المكونات
-كوب من حبيبات الهيرشي .
– 100 جرام زبدة .
– خليط بيتي كروكر جاهز .
طريقة التحضير
نقوم بعجن جميع المكونات مع بعضها ، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة 5 دقائق لكي تتماسك العجينة ، ويسهل تشكيلها .
نقوم باخراج الخليط من الثلاجة وتشكيله على شكل خلية نحل دون الضغط عليه لأنه سيتمدد عند وضعه في الفرن ، والحرص على ترك مسافة بين الكرات لكي لا يحدث لها التصاق ببعضها ، نقوم بوضعه في قالب مبطن بورق الزبدة ، ونقوم بوضعه في فرن عالي الحرارة مسبق التسخين وتركه لمدة 10 ، ثم نقوم بإخراجه من الفرن وتركه يبرد ثم تقديمه في طبق التقديم .
الطريقة الثالثة
المكونات
-خليط بيتي كروكر جاهز .
-1\2 كوب من الزيت .
-2 بيضة .
– شوكولاته كندر بالحليب ، أو جالكسي سادة ، أو حبوب الهيرشي .
طريقة التحضير
نقوم بوضع البيض والزيت في وعاء وخلطهم جيداً ، نقوم بإضافة خليط الكيك ( البيتي كروكر ) ، وتقليب المكونات للحصول على قوام سميك يمكن تشكيله ، نقوم بعمل كور من عجينة الكوكيز ووضعها في صينية مبطنة بورة الزبدة ، وإدخاله فرن عالي الحرارة مسبق التسخين ، وتركه 5 دقائق ، نقوم بإخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد ثم تقديمها .
كوكيز قولدن براون بالزعتر
المكونات
-خليط بيتي كروكر بالشوكولاتة الغامقة .
– 2 بيضة .
– 100 جرام من الزبدة .
– زعتر حسب الرغبة .
– هيرشي جيبس .
طريقة التحضير
نقوم بإذابة الزبدة في المايكروويف أو بعمل حمام مائي ،نقوم بعمل خليط بجميع المكونات وإضافة الهيرشي ، ونقوم بعجن الخليط باليد ، نقوم بعمل كور من العجين وصفها في قالب بطريقة متباعدة لكي لا تلتصق ببعضها عند تعرضها للحرارة ، نقوم بإدخالها الفرن على دررجة حرارة 180 درجة ، وتركها 10 دقائق لتنضج ، ثم نقوم بإخراجها من الفرن وتركها لتبرد ثم تقديمها في طبق التقديم .
كوكيز قولدن براون بالنسكافيه
المكونات
-كوب من الدقيق .
– 3 بيضات .
– ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة .
– ملعقة كبيرة من النسكافيه .
– كوب سكر .
-كوب من الشوكولاتة البودرة ( مسحوق الكاكاو) .
– 100 جرام من الزبدة .
– كوب من حبيبات الهيرشي .
طريقة التحضير
نقوم بإضافة الزبدة إلى كوب الشوكولاتة ، وعمل حمام مائي حتى الذوبان ، ويمكن وضعهم في المايكروويف .
ثم نقوم بخفق البيض والفانيليا والسكر جيداً ثم يتم اضافة النسكافيه، بعدها نقوم بإضافة خليط البيض على خليط الشوكولاته والزبدة .
نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونقوم بعجن الخليط باليد ، ثم إضافة نصف كوب من الهيرشي ( حبيبات الشوكولاتة ) .
نقوم بتجهيز قالب ، تبطينه بورق الزبدة ، ونقوم بتشكيل العجين على شكل كرات ، أو باستخدام الملعقة ، ويتم خبزه في فرن عالي الحرارة على درجة حرارة 180 درجة ، وتركه 10دقائق ، ثم إخراجه ليبرد ، وتقديمه في طبق التقديم .
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