القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد المرور بمراحل الحمل المختلفة والولادة، تأتي مرحلة الرضاعة، وهي مرحلة مهمة بالنسبة لصحة الأم والطفل، حيث إنها تساعد على تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة والمتعددة للرضاعة الطبيعية، حيث إن حليب الأم هو المصدر الأول والوحيد لتغذية الطفل في الأشهر الأولى من عمره، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم.

أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل

1. تقوية الجهاز المناعي

من أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل هي تقوية الجهاز المناعي، والذي يساعد على الحماية من الأمراض المختلفة والحماية من الأمراض المعدية على وجه الخصوص، وهذا لأن حليب الأم يحتوي على عناصر هامة منها اللاكتوفيرين والليزوزومات، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية والكربوهيدرات فضلاً عن أهم الفيتامينات والمعادن.

2. حماية الجهاز الهضمي

تساعد الرضاعة الطبيعية على تحسين آداء الجهاز الهضمي للطفل الرضيع، وهذا لأن حليب الأم يحتوي على الأنسولين والكورتيزول، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية، والتي لها دور كبير في تطور الجهاز الهضمي للطفل، مما يحد من الإصابة بالالتهابات المختلفة بالجهاز الهضمي، والتقليل من حالات الإمساك والإسهال والاضطرابات المختلفة التي يواجهها الطفل أثناء مرحلة نموه في الأشهر الأولى من عمره.

3. تغذية الطفل

تمد الرضاعة الطبيعية الرضيع بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة منها البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى الدهون الصحية وفيتامين أ والذي يساعد على تغذية الطفل بشكل جيد.

4. الوقاية من الأمراض المزمنة

الرضاعة الطبيعية تساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة، ليس في مرحلة الطفولة فحسب، بل في مستقبل الطفل أيضاً والحماية من التعرض إلى الأمراض السرطانية في مرحلة الطفولة وخاصة سرطان الدم.

الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية، وهذا لأن حليب الأم أو الرضاعة الطبيعية تدعم صحة الطفل بشكل جيد.

التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الأول عند الأطفال.

الحماية من الأمراض المناعية مثل أمراض الحساسية المختلفة ومرض الربو.

5. تطور الدماغ

الرضاعة الطبيعية لها دور كبير في تطور دماغ الطفل، وزيادة نسبة ذكاء الأطفال مقارنة بالرضاعة الصناعية.

تطور الأجهزة السمعية والبصرية عند الأطفال.

6. تهدئة الطفل

الرضاعة الطبيعية تساعد على تهدئة الطفل ونومه بشكل جيد، بسبب ارتباط الطفل بالأم أثناء فترة الرضاعة، وزيادة التواصل بينهما مما يجعل الرضيع يشعر بالراحة.

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم

1. تقليص الرحم

من فوائد الرضاعة الطبيعية للرحم أنها تساعد على تقليصه، وهذا لأن الرضاعة الطبيعية تساعد على إفراز هرمون الأوكسيتوسين، والذي يعيد الرحم إلى وضعه الطبيعي ويسهم في الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الرحم.

2. التقليل من الاضطرابات النفسية

الرضاعة الطبيعية تساعد على التقليل من حالات الاكتئاب والتوتر والقلق التي تمر بها الأم بعد مرحلة الحمل ومروراً بمرحلة الرضاعة.

3. فقدان الوزن

تساعد الرضاعة الطبيعية على التقليل من الوزن الزائد الذي اكتستبته المرأة أثناء فترة الحمل، وهذا لأن الرضاعة الطبيعية تساعد على زيادة معدل حرق الدهون والسعرات الحرارية.