9 سنوات زيادة بمتوسط أعمار أبناء أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إنَّ متوسط العمر المتوقع لأبناء القارة ارتفع من 54 إلى 63 عاماً خلال الفترة من عام 1990 إلى 2015.



وأضافت سونجوي -خلال اجتماع يناقش صحة المرأة في إثيوبيا ضمن أسبوع الصحة الأفريقي بمقر اللجنة في أديس أبابا- أن أفريقيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال دعم القطاع الصحي، إذ انخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى النصف.





وأشارت إلى أن إثيوبيا أحرزت تقدماً في القطاع الصحي، إذ انخفضت نسبة وفيات الأمهات أثناء الولادة من 871 إلى 412 لكل 100 ألف خلال الفترة من عام 2000 إلى 2016.





ولفتت إلى أن نسبة وفيات الأطفال تحت سن الـ5 انخفضت من 166 إلى 67 لكل ألف مولود، مؤكدة في الوقت نفسه أن القارة رغم تحقيقها عددا من الإنجازات فإنها ليست كافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بقطاع الصحة، داعية إلى ضرورة الاستثمار بقطاع الصحة.





وتابعت أن نسبة الاستثمارات المتوقعة في قطاع الصحة تقدر بـ295 مليار دولار بنهاية العام 2030، موضحة أنَّ هذه الاستثمارات ستخلق نحو 16 مليون فرصة عمل لسكان القارة.





وقالت ليا تادس وزيرة الصحة الإثيوبية، إن نساء القارة يواجهن العديد من التحديات مثل العادات الضارة المتمثلة في ختان الإناث والزواج المبكر والتعرض للعنف الجسدي.

وأضافت أن وزارتها تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، مشيرة إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من العنف الجسدي من قبل أزواجهن تبلغ 33% في الوقت الحالي.

أسبوع الصحة الأفريقي أقيم بتعاون بين منظمات إثيوبية وزارة الصحة في إثيوبيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة اليونيسيف، والاتحاد الأفريقي.



