حاربي انخفاض ضغط الدم بهذه التمارين السهلة والسريعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يصيب حتى الأشخاص الأصحاء، خاصة في الطقس الحار، فإذا شعرت ببعض من الأعراض الآتية التي حددتها دراسة في موقع "بابا ميل"، فقد يكون ضغط دمك مرتفعا:

التعب أو الدوار

الصداع

ضيق التنفس

رؤية ضبابية

عدم انتظام ضربات القلب

وفي كل الأحوال فإن الدراسة الطبية تقدم لكِ هذه التقنيات الفعالة لمساعدتك على خفض ضغط الدم سريعا.

مساج الوجه والرقبة

هناك نقاط ينبغي تدليكها لخفض ضغط الدم بسرعة وفعالية وهي

خلف شحمة الأذن، وبالقرب من مركز عظمة الترقوة.

ابدئي بتدليك رقبتك باستخدام حركات ناعمة صغيرة على طول خط وهمي يبدأ من النقطة 1 وينتهي عند النقطة 2.

كرري 10 مرات على كل جانب من وجهك.

النقطة الثالثة تقع على بعد نصف سم من شحمة الأذن. حددي موقع هذه البقعة على كل جانب من وجهك، وباستخدام أصابع السبابة قومي بعمل حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة في هذه النقطة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

تنفس اليوغا

اجلسي في وضع مريح وظهرك مستقيم.

ضعي يدك اليسرى على الجزء العلوي من بطنك.

أغلقي فتحة الأنف اليمنى واستنشقي بعمق من فتحة الأنف اليسرى.

إحبسي أنفاسك وعدي حتى 3 قبل الزفير.

واصلي التمرين بعمق وبطء لمدة 5 دقائق.

الموسيقى الهادئة

الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، يمكن أن يقلل من ضغط الدم، خاصة إذا كان مقترنا بتقنيات التأمل؛ فالموسيقى الهادئة تمتاز بأنها تعمل على تقليل إنتاج الكورتيزول، الذي يسمى هرمون الإجهاد.

اشربي الماء

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ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يحدث نتيجة للجفاف الذي يقلل كمية الدم في الأوعية.

إذا كان الأمر كذلك إجلسي واشربي كوبا من الماء ببطء، ستعود سيولة الدم طبيعية وستشعرين بتحسن كبير.

الاسترخاء التام

هذا واحد من أفضل التمارين التي تعمل على خفض ضغط الدم رغم بساطته.. لممارسة هذا التمرين، قومي بما يلي:

استلقي على ظهرك على سطح صلب واغمضي عينيك

دعي قدميك تسقطان إلى جانبيك ومدي ذراعيك إلى جانبيك.

تنفسي بعمق لمدة 10-15 دقيقة.

وضع القدمين في الماء الساخن.

ضعي قدميك في ماء ساخن لمدة 10-15 دقيقة، سوف يندفع الدم من رأسك إلى قدميك، وسوف تشعرين بالتحسن بسرعة.

المساج بالضغط

تقع نقاط الضغط هذه مباشرة في قاعدة جمجمتك، واحدة على كل جانب من عمودك الفقري.

إضغطي باعتدال بواسطة الإبهام على كلا النقطتين في وقت واحد لبضع دقائق حتى يبدأ الصداع بالتراجع.

تنفس الهسهسة.

لممارسة هذا التنفس اتبعي الخطوات التالية:

اجلسي في وضع مريح وظهرك مستقيم.

ضعي سبابتيك على الغضروف في أذنيك وخذي نفسا عميقا.

أثناء الزفير، اصنعي صوتا مماثلا لصوت النحلة وأنت تضغطين بلطف على غضروف أذنك.

كرري التمرين 7-10 مرات