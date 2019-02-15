تناول البرتقال ليًلا يحمي من السمنة ويخفض الوزن

يعتبر البرتقال من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية أو الطبية، كما أنه له أهمية خاصة عند تناوله ليلًا وقبل النوم، هو أحد الحلول السحرية لتجنّب زيادة الوزن.

جميعنا يعلم بأن تناول وجبات الطعام ليلا و بشكل خاص قبل النوم يؤدي إلى السمنة والخمول وتراكم الشحوم والدهون، وبالرغم من ذلك إلا أن معظمنا لا يستطيع المقاومة إذا شعر بالجوع ليلا لذا ولتنجب هذه المشاكل ما عليك إلا تناول 50غراما الى100غرام فقط من البرتقال الذي سيغنيك عن تناول الطعام المليء بالدهون، حيث أن البرتقال يتمتع بغناه بالألياف التي تقوم على إشعارك بالشبع، ولذا ينصح الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية بتناول البرتقال ليلا لكي يساعدهم على فقدان الوزن، فهو يساعد على منع ارتفاع السكر في الجسم ويساعد أيضًا على خفض الكولسترول في الجسم وبالتالي يكون له دور فعال وفوائد عديدة تساعد على التخسيس(الرجيم).

*والبرتقال أيضًا غني بفيتامين c الذي يقوم بمحاربة نزلات البرد (الزكام).

*يعمل البرتقال على محاربة ألامساك.

*البرتقال مفيد جدا في علاج التهابات الحلق وأيضًا يقوم بمعالجة مشاكل اللوزات.

*يعمل البرتقال على تقوية العظام وله دور فعال في منع الإصابة بهشاشة العظام.

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*يساعد البرتقال على تغذية الدماغ بشكل مبهر وأيضًا يقوم بمحاربة الشيخوخة ولا ننسى بأنه مهم جدا وفعال من ناحية إمداد الجسم بالطاقة لاحتوائها على الألياف المفيدة للجسم.

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