انطلاق مؤتمر القمة الدولي لأمراض الأطفال في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في دبي، الجمعة، أعمال مؤتمر القمة الدولي السنوي لأمراض الأطفال الذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي رئيس هيئة صحة دبي، وبدعم من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين بأمراض الأطفال والأطفال حديثي الولادة من المنطقة والعالم، وذلك في فندق "هيلتون دبي - حبتور سيتي".

وقال الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إن "مسيرة التطور والتحديث التي اتبعتها الإمارات كان لها الأثر البالغ في وضع أسس البحث العلمي الطبي على مستوى دولة الإمارات وإثراء النهضة العلمية والحرص على مواكبة التطور العلمي بجميع مجالاته".

وأشاد الدكتور إسلام البارودي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، خلال كلمته، بريادة الإمارات في مجال تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية المتميزة، لافتاً إلى أن المؤتمر سيركز في عام 2019 على تنمية المهارات العلمية والسريرية لجميع منتسبي مهنة طب الأطفال.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من المحاضرات العلمية وورش العمل التخصصية حول أمراض الأطفال، قدمها عدد من الخبراء والأطباء المختصين من داخل الإمارات وخارجها، فيما شهد المؤتمر تنظيم فعالية فريدة بالتعاون مع جمعية الإمارات لطب الكلى، استعرضت وناقشت أحدث المستجدات عن أمراض الكلى والتخثر الدموي واعتلالات الجهاز البولي منذ الولادة.

وفي ورشة عملية متخصصة تعقد لأول مرة تقام خارج المملكة المتحدة، قدّم البروفيسور ماجيد جواد، الأستاذ بالكلية الملكية البريطانية، ورشة عن كيفية التعامل الأطباء مع المرضى وذويهم في حال وجود تطورات سيئة متعلقة بالحالة المرضية بطريقة احترافية، كما تضمنت فعاليات المؤتمر عدداً من ورش العمل حول التغذية والتغذية السريرية والوريدية للأطفال المرضى وكيفية اختيار المضادات الحيوية قدمها عدد من المختصين.