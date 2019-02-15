إليكِ 10 عبارات سحرية حتى لا تغيبين عن ذهن زوجك

تقع كلمة "أحبّك" على أذن الحبيب بتأثير كبير ومهمّ في العلاقة بين الشريكين ، لكن طبعًا هذه الكلمة لم تكن يومًا وحدها كافية للتعبير عن الحبّ وتوطيد علاقة أي ثنائي.

ومن هنا تكمن أهمية اختيار العبارات التي تذكّر زوجكِ بحبّكِ له حتى لو كانت بسيطة، فاستخدامكِ لها يؤثّر به ويقوّي علاقتكما فتستمرّ.

وعندما لا يتواجد شريككِ معكِ وإذا كان في العمل مثلًا فاجئيه بين الحين والآخر برسالة صغيرة تعبّرين بها عن شوقكِ له، خوفكِ عليه، امتنانكِ لوجوده في حياتكِ وغيرها من المشاعر التي تكنّيها له.

إليكِ 10 عبارات بسيطة لكن في غاية الأهمية، استعيني بها وقوليها لزوجكِ ولن تفارقي ذهنه أبدًا.

- لا أحد مثلك

كلمات تؤكّد أنَّ الشريك مميّز ولا يمكن التخلّي عنه بسهولة، عبارة ستشعره أنّه لا يوجد أحد غيره في العالم تفضّلين أن تكوني معه.

- كيف يمكنكِ أن أساعدك؟

هذه العبارة دليل على أنكِ تكترثين لراحته وتتقاسمين معه همومه والأعباء التي يحملها.

- أنتَ تجعلني سعيدة

كلمات تريح شريككِ وتطمئنه وتدلّ على أنكِ تقدّرين جهوده في توطيد علاقتكما.

- أنتَ رائع

ذكّريه كم يعني لكِ وكم أنتِ ممتنّة لوجوده في حياتكِ. هذه العبارة تجعله يشعر بأنَّه مميّز وتدفعه للاستمرار والمساهمة في نجاح علاقتكما.

- شكرًا

عبّري عن امتنانكِ له ولكل تفصيل صغير يقوم به من أجلكِ ومن أجل علاقتكما.

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- سأدعمك دائمًا

الدعم المعنوي والتحفيز الذي تقدّمانهما لبعضكما البعض لا يعوّض بشيء، سانديه في تحقيق أحلامه، ودعيه يرفع معنويّاتكِ.

واحرصي دائمًا على التأكّد من تأمين كل ما يحتاجه جسديًّا، عاطفيًّا، روحيًّا وعقليًّا، وحتمًا العكس صحيح.

- لم تفارق ذهني منذ لحظة استيقاظي

عبارة تذكّره بحبّكِ له وتفكيركِ به طوال الوقت.

هل هنالك داعي لأن أذكّرك أنّك الرجل الأكثر وسامة في نظري: عبارة تزيد من ثقة زوجكِ بنفسه.

- الجميع يغار منّي لأنّك لي وحدي

هذه العبارة تجعله يشعر بثقة عالية بالنفس.

- ارتديت هذا الفستان الذي تحبّه وأنتظركَ

عبارة تدلّ على أنكِ تأخذين رأيه بعين الاعتبار وأنكِ مستعدة للقيام حتى بأمور بسيطة لإسعاده.

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