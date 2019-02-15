انت الان تتابع موضوع نشرة دواء اومنك اوكاس ” omnic ocas “ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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اومنك أوكاس Omnic Ocas دواء يستخدم لعلاج تضخم البروستاتا، والمساعدة على تمدد الأوردة والشرايين الدموية حيث يعمل على وصول الدم الى هذه المناطق بشكل سريع، ويعد اومنك أوكاس من أفضل الأدوية التي يمكن استخدامه للعلاج سريعاً من المشاكل التي تصيب الجهاز التناسلي البولي، وأيضا لعلاج المسببات التي تؤدي إلى التهابات الشديدة التي تصيب الجهاز التناسلي والمسالك البولية ومنها التهاب المثانة البكتيري، وذلك في حالة البكتيريا الخارجية التي تدخل الجسم عن طريق الجهاز البولي وتتكاثر، فتعرض المثانة والجهاز البولي بشكل عام للإصابة بالالتهاب، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمثل هذه الأمراض.

الاسم العلمي لدواء اومنك اوكاس



تامسلوسين حاصر مستقبلات ألفا، يعمل على تمدد الأوردة والشرايين الدموية مما يمكن الدم من سهولة المرور بها، و يعمل على انبساط العضلات الملساء في المثانة و البروستاتا مما يجعل من عملية التبول سهلة وبدون ألم.

تصنيف الدواء : يصنف عقار اومنك أوكاس كمحصر مستقبلات الفا، وهو من فئة أدوية علاج أمراض المسالك البولية والتناسلية.

دواعى استعمال أومنك أوكاس

1 ـ يتم استخدام عقار اومنك أوكاس في معالجة الأعراض التي تنتج بسبب وجود تضخم في البروستاتا الحميد.

2ـ يستخدم لعلاج تدفق البول أو سلس البول عند النساء ومرضي الجهاز البولي.

3ـ علاج التهاب الجهاز البولي.

4ـ لعلاج التهاب المثانة.

جرعة دواء أومنك أوكاس

ينتج دواء أومنك أوكاس في شكل كبسولات، تؤخذ واحد كل يوم، ويجب تناولها بالكامل دون تعرضها للكسر أو الضغط حتي لا تتأثر المادة الفعالة وحركة الدواء داخل جسم الإنسان، ويفضل تجنب استخدام هذا الدواء عند الأطفال الصغار.

مع التأكيد على عدم استخدام الدواء دون استشارة الطبيب، كونه الوحيد الذي يقوم بتحديد الجرعة المناسبة على حسب الحالة الصحية للمريض.

موانع استعمال دواء أومنك أوكاس

يحظر استخدام هذا الدواء على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة لأي من مكوناته، ومن المواد الفعالة التي الموجودة في تكوينها.

يمنع استخدام أومنك أوكاس للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة دون مراجعة الطبيب المعالج حتى لا يتسبب استخدامه في حدوث مضاعفات جانبية للمريض.

يحظر استخدام أومنك أوكاس للأشخاص الذين يتناولون دواء أخر دون استشارة الطبيب لتجنب حدوث آثار جانبية نتيجة التفاعلات والتداخلات الدوائية مع الأدوية الأخرى.

الأثار الجانبية لدواء أومنك أوكاس

رغم تسبب أومنك أوكاس في العديد من الآثار الجانبية إلا إنه من أفضل الأدوية التي تستخدم في علاج تضخم البروستات الحميد، ومن أثار اومنك أوكاس ما يلي

1 ـ حدوث العديد من الاضطرابات في عمل الجهاز العصبي، حيث يشعر المريض بالدوار والدوخة والنعاس.

2ـ الشعور بصداع مستمر مع تعرض البعض للإغماء.

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3ـ زيادة وسرعة خفقان القلب وعدد ضرباته.

4ـ العديد من المشاكل في وظائف الجهاز التنفسي .

5ـ يؤدي استخدامه عند البعض إلى التسبب في انخفاض في ضغط الدم.

6ـ بعض الحالات تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي فيحدث إمساك أو إسهال.

7ـ حدوث حكة الجلدية وظهور طفح جلدي في بعض المناطق بالجسم.

8ـ السيلان في الأنف البشري مع التهاب الحلق والسعال الشديد.

9ـ آلام في الأسنان.

9ـ العديد من المشاكل في الجهاز التناسلي للرجال، مثل ضعف الانتصاب، ألم شديد أثناء القذف، ضعف القدرة الجنسية وحدوث تغيرات وتقلبات مزاجية في الرغبة الجنسية.

وبخصوص المشكلات الجنسية التي يسببها دواء اومنك أوكاس من الضروري معرفة المريض من خلال طبيبه المعالج باحتمال حدوث أعراض جانبية جنسية، عند استخدامه لـ اومنك أوكاس أو استعمال أدوية علاجية للأعراض البولية الناتجة عن تضخم البروستاتا الحميد، ومن هذه الأدوية محصرات المستقبلات الادرينالية فئة ألفا واحد أو مثبطات انزيم ريدكتاز فئة ألفا 5 التي تشمل العجز الجنسي ونقص الرغبة الجنسية وتخاذل القذف ونادراً ما يحدث التثدي مع تفاوت حصول تلك المضاعفات الجانبية بين مختلف تلك العقاقير التي أثبتت فعالية عالية وسلامة ثابتة في تحسين وعلاج الأعراض البولية، حيث تمنع حدوث احتباس بولي أو دخول تلك الأعراض في مرحلة متقدمة مما يستلزم إجراء عملية جراحية في المستقبل.

ويجب عند ظهور بعض الآثار الجانبية المذكورة أوغير المذكورة عند تناول دواء اومنك أوكاس ايقاف تناول الدواء ومعاودة الطبيب المعالج على وجه السرعة.

التفاعلات الدوائية لعقار أومنك أوكاس

1 – يجب على المريض أن يخبر الطبيب عن جميع الأدوية الأخرى التي يتناولها عند تناوله لـ اومنك أوكاس حتى يمكن للطبيب تحديد جرعة الدواء، ومنع أو وقف بعض الأدوية الأخرى، حيث أن بعض الأدوية والعقاقير يحدث بينها وبين اومنك أوكاس تداخل، ومنها أدوية ضعف الانتصاب، مثل الفياجرا، فاردينافيل، تادالافيل

2- وإذا كان المريض يأخذ أدوية أخرى في الوقت الذي يأخذ فيه دواء اومنك أوكاس ، فقد تتغير آثار اومنك أوكاس الجانبية حيث قد تزيد خطورة تلك الآثار، أو لا يعمل الدواء بفاعلية.

3- لذا على المريض الذي يتناول دواء اومنك أوكاس أن يخبر طبيبه المعالج عن كافة العقاقير والأدوية والفيتامينات والمكملات الغذائية والعشبية التي يستخدمها، حتى يتمكن طبيبه المعالج من منع أو إدارة تفاعلات الأدوية.

4- يتفاعل اومنك أوكاس مع أدوية مضادات الهستامين والفطريات والبكتريا ومضادات الاكتئاب وأدوية علاج الجهاز التنفسي، ومن المنتجات الدوائية التي يتفاعل ويتداخل معها ما يلي

( أتينولول، سيميتيدين، ديجوكسين، إنالابريل، إريثروميسين، فوروسيميد، كيتوكونازول، كلوتريمازول، نيكارديبين، بروبوكسيفين، إيتراكونازول، فلوكسيتين،كلوربرومازين، وارفارين، نيفيديبين، باروكسيتين، تيربينافين، تيوفيلين).