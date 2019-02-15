رجيم الطعام البارد أفضل بديل لطرق خسارة الوزن القاسية

لا يرغب الكثير من الأشخاص في اتباع حميات أو طرق رجيم قاسية لخسارة الوزن ونحت الجسم وازالة الدهون المتراكمة. كما أن معظم هؤلاء يفضلون عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. ولذلك يُنصحون باتباع طرق تخسيس سهلة وفعالة. ومنها مثلاً رجيم الطعام البارد الذي يساهم في حرق دهون الجسم في وقت قصير ولمدة طويلة.

رجيم المأكولات الباردة

لخسارة الوزن وحرق دهون يجب اتباع طرق تساعد على تحفيز عملية الأيض وتحويل دهون الجسم إلى طاقة. ومن أفضل هذه الطرق وأسهلها وأكثرها فعالية اتباع رجيم المأكولات الباردة.

فالجسم يحاول في كل الأوقات الحفاظ على درجة حرارة طبيعية تعادل 37 درجة مئوية. ولهذا من الضروري أن يقوم دائماً بحرق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة. لكنه لا يحتاج إلى ذلك إذا تم تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة مثل أنواع الخلاصات العشبية والحساء واليخنات... وفي هذه الحالة لا يمكنه حرق دهون والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

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إذاً لخسارة الوزن واستعادة الرشاقة، الأفضل تناول الأطعمة الباردة والتركيز على الخضار والمأكولات غير المطهوة والفواكه واللحوم المطهوة في وقت سابق والمبرّدة...

كذلك من الضروري إضافة خطوة أخرى مهمة إلى هذا الرجيم لجعله أكثر فعالية. وهي شرب الماء بدلاً من المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة وخلاصات الأعشاب. ففي حال شرب ليتر ونصف من الماء المنعش يومياً لمدة شهر كامل، يمكن خسارة 200 غ من الدهون من دون القيام بأي جهد آخر ومن دون اتباع حمية قاسية.

كذلك من المفيد الاستحمام بالماء البارد وخفض درجة حرارة المنزل. فهذا يدفع الجسم إلى حرق دهون والسعرات الحرارية من أجل تعديل درجة حرارته وتوليد الطاقة الضرورية له. كما أنه يساعد على خسارة الوزن.