شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض لانقطاع «التنفس» لدى أطفالك أثناء النوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر الأطباء من مشاكل انقطاع التنفس لدى الأطفال الصغار أثناء النوم، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن 15% من الأطفال يعانون من اضطراب انقطاع التنفس أثناء النوم وأنَّ 10% فقط يتم تشخصيهم؛ وفقاً لبحث جديد نشر مؤخراً في مجلة الجمعية الأمريكية لصحة الأطفال.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن أن يتسبب توقف التنفس أثناء النوم بإلحاق أضرار دائمة بنمو الدماغ خلال السنوات الأولى من الحياة.

وقال الباحثون الأمريكيون إنه ما يصل إلى 15% من الأطفال يعانون من بعض أشكال اضطراب النوم، ومع ذلك فإن نسبة 90% لا يتم تشخيصهم، وهذا خطر يهدد نموهم.

وشرح الباحثون أن التطور العصبي، والتجدد الخلوي، ونمو الأنسجة والعظام كلها تحدث أثناء مرحلة النوم العميق، لكن عندما يتم توقف التنفس في مجرى الهواء العلوي، يتحول الدماغ من مرحلة الشعور بالنوم العميق إلى مرحلة الاستيقاظ لاستئناف التنفس الطبيعي، وهذا يترتب عليه توقف عمليات البناء.

وأضاف الباحثون أنه يجب توجيه الطفل لأخصائي الأنف والأذن والحنجرة؛ لعدم حدوث مشاكل في المخ أو تطوير العظام أو نمو الأسنان والتركيز.

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أعراض توقف التنفس:

* الشخير

* النوم المتقطع

* النعاس المفرط

* طحن الأسنان

* الصداع النصفي

* التبول اللاإرادي