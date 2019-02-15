كيفية تنظيف الكبد من السموم بالأعشاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الكبد من أجهزة الجسم المهمة لما يؤديه من دور كبير في في عملية الأيض وفلترة السموم الموجودة في الأطعمة، بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكري في الدم وإفراز العصارة الصفراوية والتي لها دور مهم في التخلص من الدهون، بالإضافة إلى تصنيع بعض البروتينات التي يحتاجها الجسم، وعند تراكم السموم داخل الكبد فقد يؤدي ذلك إلى إصابته بالتليف وعدم قدرته على أداء دوره، ولذا فمن المهم لك أن تحافظ على كبدك خالياً من السموم، واللجوء إلى تنظيفه بالأعشاب كما سيرد لاحقا.

أسباب سموم الكبد:

قد يتعرض الإنسان للإصابة بسموم الكبد نتيجة الإفراط في تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتي لها تأثير كبير على الكبد وتراكم الدهون عليه.

تناول بعض أنواع من الأدوية التي تؤثر بالسلب على صحة الكبد.

الكحول له دور كبير في تراكم السموم على الكبد وحدوث الكثير من المشكلات، منها تليف الكبد وغيرها من الأمراض.

عدم تناول النظام الغذائي الصحي السليم يؤثر على صحة الكبد.

التلوث البيئي ووجود تغييرات بيئية يؤثر على صحة الإنسان وخاصة الكبد.

أعراض تراكم السموم على الكبد

الإرهاق الشديد والمستمر.

الرغبة الدائمة في النوم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم بين كل فترة والأخرى.

الإصابة باحتقان في الأنف الناتج عن استنشاق العوادم والملوثات الموجود في الهواء.

التعرض إلى جفاف الجلد مع ظهور الحبوب والبثور.

التغير في لون اللسان ووجود طبقة لونها أبيض على سطح اللسان.

نتيجة تراكم السموم تصاب البطن بالانتفاخ.

التخلص من سموم الكبد بالأعشاب:

الهندباء:

تعتبر الهندباء من الأعشاب المميزة للتخلص من السموم التي توجد بالكبد، حيث إنها تساعد على تحفيز تدفق الصفراء من الكبد، مما يساعد على التخلص من السموم، إضافة إلى أنها تساعد على عمل الإنزيمات بالكبد، وعلاج حالات تليف الكبد.

النعناع

يعد النعناع من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السموم التي توجد على الكبد، وهو يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يساعد على التقليل من الدهون وتراكمها على الكبد، ويتم هذا من خلال تناول مشروب النعناع المغلي يوميا.

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العرقسوس:

تناول مشروب العرقسوس يعد الأفضل للتخلص من سموم الكبد، حيث إنه يحتوي على الستيرويدات والتي تعتبر مهمة للحماية من أمراض الكبد مثل الفشل الكبدي والتليف.

الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر من الأعشاب المفيدة للصحة بشكل عام، كما أنه يساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض ويخلص الكبد من السموم التي تصيبه، وكما أن له دورا في المساعدة في علاج تليف الكبد، وهذا لأنه يحتوي على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، وفي هذا الإطار يمكنكم الاطلاع على 10 خطوات لتنظيف الجسم من السموم.. أبرزها الشاي الأخضر



