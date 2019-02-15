التخلّي عن منتجات الألبان.. كيف يُؤثّر على صحتك؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كما تعلمينَ، يعدُّ الحليب ومشتقاته من أبرز مصادر الكالسيوم والبروتين وأساسيًا في النظام الغذائي للكثير من الأشخاص، ولكن هل فكرتِ من قبل في التخلّي عن منتجات الألبان وكيف سيؤثر عليكِ؟.

فيما يلي، ستعرفين من خلال مجلة "ريدرز دايجست" كيف سيؤثر عليكِ انقطاعك عن منتجات الألبان:

عظامك ستُصبح أضعف

الحليبُ غنيٌّ بالكالسيوم والبروتين وفيتامين (د) وغيرها من المعادن المهمة لبناء عظام قوية، ومع اعتماد نظام غذائي خالٍ من منتجات الألبان، ستُصبح عظامك أضعف، لذا عليكِ اللجوء إلى بدائل أخرى مثل الخضروات المورقة وعصير البرتقال والبروكلي.

ستلاحظين تغيرًا في وزنك

في حين أن منتجات الألبان يُمكن أن تساهم في إضافة مزيدٍ من السعرات الحرارية، كشفت بعض الدراسات أن الحليب يُعزّز الشعور بالشبع ويُساعد في الحفاظ على وزن صحي، ومع ذلك ينصح الخبراء بضرورة اللجوء إلى بدائل للحليب ومشتقاته.

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بشرتك قد تُصبح أكثر صفاءً

وجدت العديدُ من الدراسات علاقةً بين حَب الشباب والحليب، وخاصةً الخالي من الدسم، حيث اكتُشف أن التخلّي عن منتجات الألبان يمكن أن يساعد على نقاء البشرة، وحتى الآن لا تزال تُجرى العديد من الأبحاث بشأن ذلك الأمر.

انخفاضُ خطر إصابتك بالسرطان

تعدُّ منتجات الألبان من محفّزات الإصابة بالالتهاب، لذا ينخفضُ خطر الإصابة بالسرطان عند اعتماد نظام غذائي خالٍ من الحليب، إذْ وجدت إحدى الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة من الكالسيوم عن طريق منتجات الألبان، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات وسرطان البروستاتا لدى الرجال، وذلك لأنّ منتجات الألبان تُقلّل من مستويات الهرمون الذي يُعتقد أنه يمنع الإصابة بالسرطان.