انت الان تتابع موضوع التطعيمات الاساسية والاختيارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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التطعيمات من أهم الأمور الواجب الاهتمام بها للأطفال ، و ذلك لأنها تعمل على وقايتهم من الاصابة بالعديد من الأمراض الصعبة و التي قد تكون خطرا عليهم.

أهمية التطعيمات

– تعد التطعيمات شيء في غاية الأهمية لكافة الأطفال، لأنها تقوم بتحصين جميع الأطفال ضد الكثير من الأمراض المعدية التي تقوم بالتأثير على صحتهم، لذا يجب أن تقوم كافة الأمهات بالحرص على تطعيم الأبناء في المواعيد الثابتة التي تقرها وزارة الصحة من خلال الجدول التي حددته، حتى نتجنب إصابة أبنائنا بالأمراض.

– تقوم فكرة التطعيمات على كونها بكتيريا تحفز جسم الطفل على إفراز أجسام مضادة لتلك البكتيريا، وبالتالي لا يصاب ذلك الطفل بهذا المرض، لهذا تعتبر هذه التطعيمات مهمة جدا لصحة أطفالنا ويجب على كل أم أن تهتم بإعطائها لأطفالها في المواعيد المحددة.

– تبذل المملكة كل الجهود لتقوم بتوفير جميع التطعيمات لكافة الأطفال التي تعيش على أرضها، لتتمكن بالحد من إصابة الأطفال بتلك الأمراض مثل مرض شلل الأطفال والكثير من الأمراض المعدية، ويمتاز الجدول الموضوع من قبل وزارة الصحة بالمملكة بأنه يشتمل على كافة التطعيمات التي يحتاج إليها الطفل منذ الولادة وحتى التحاقه بالمرحلة الابتدائية من المدرسة مثل تطعيم الروتا والمستدمية النزلية وغيرهم.

مواعيد التطعيمات الأساسية

– فور الولادة يتم إعطاء الطفل تطعيم الدرن وتطعيم الالتهاب الكبدي ب، أما عندما يتم الطفل عمر الشهرين يتم التطعيم ضد شلل الأطفال المعطل، والثلاثي البكتيري، الالتهاب الكبدي ب، المستدمية النزلية.

– وعندما يبلغ الطفل أربعة أشهر يأخد تطعيمات شلل الأطفال الفموي، الثلاثي البكتيري، الالتهاب الكبدي (ب)، المستدمية النزلية.

– أما تطعيمات ال 6 شهور فهي شلل الأطفال الفموي، الثلاثي البكتيري، الالتهاب الكبدي (ب)، المستدمية النزلية.

– وعندما يتم الطفل شهره التاسع يتناول فقط تطعيم الحصبة المفرد، أما عند إتمامه عاما كاملا فيأخد تطعيمات شلل الأطفال الفموي، الثلاثي الفيروسي، الجديري المائي.

– وعند بلوغ الطفل 18 شهر يحصل على تطعيمات شلل الأطفال الفموي، الثلاثي البكتيري، المستدمية النزلية، الالتهاب الكبدي أ.

– أما عند إتمام الطفل شهره ال 24 يتناول تطعيمات الالتهاب الكبدي أ فقط، ولكن عند بلوغ الطفل في الفترة بين 4: 6 سنوات يحصل على التطعيمات التالية: شلل الأطفال الفموي، الثلاثي البكتيري، الثلاثي الفيروسي، الجديري المائي.

التطعيمات في المملكة العربية السعودية

– تعد التطعيمات بشتى أشكالها هي مجرد وسيلة يتم إجراؤها لحماي الأطفال من العواقب الوخيمة أو الأمراض الخطيرة التي من الممكن الإصابة بها في حالة عدم تناول التطعيمات، لهذا يجب علينا أن نقوم بتطعيم أطفالنا في المواعيد المحددة في جميع الدول العربية.

– يتم تحديد مواعيد التطعيمات الأساسية بأنواعها المختلفة من خلال شهادة مخصصة لذلك، يتم إعطاءها لكل طفل فور ولادته، بهدف حماية الأطفال المولودة على أرض المملكة من الأمراض المعدية والمستهدفة، والعمل على أن تكون المملكة خالية من أي أمراض ممكن أن تصيب الأطفال بالحصبة أو شلل الأطفال أو الحصبة الألمانية أو النكاف، والعمل على جعل كافة الأطفال محصنة حتى يتم الخفض من معدلات الإصابة بجميع الأمراض المستهدفة.

– ويتضمن الجدول الذي أعدته المملكة للتطعيمات؛ عدد من التطعيمات الأساسية مثل: الدرن، التهاب الكبد الوبائي ب، شلل الأطفال المعطل، الثلاثي البكتيري، المستدمية النزلية، الحصبة المفرد، شلل الأطفال الفموي، الثلاثي الفيروسي، الجديري المائي.

الأعراض الجانبية التي يمكن الإصابة بها فور تناول التطعيم

– يمكن أن يصاب الطفل بمجموعة من الأعراض الجانبية بعد أن يتناول الجرعة المحددة من أي تطعيم من التطعيمات الأساسية، فمن الممكن أن يتعرض لارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم، وذلك فقط في أول يومين بعد تناول التطعيم، حيث يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية، ويتم التعامل معها ببساطة شديدة من خلال عمل كمادات باستمرار، مع إمكانية إعطاع الطفل خافض للحرارة كل 6 ساعات على أن يكون مخصص لعمره.

– من الممكن إصابة الطفل بتورم خفيف في مكان الحقنة الخاصة بالتطعيم، مع إحساسه بآلام طفيفة، ويتم معالجتها من خلال عمل كمادات دافئة مكانها في أول يوم، وفي ثاني يوم يتم وضع كمادات باردة عليها، وفي بعض الحالات من الممكن أن تصاب بطفح جلدي وبالأخص في التطعيمات الخاصة بالحصبة الألمانية أو النكاف أو الحصبة.

يجب عليك تجنب تطعيم الأطفال في الحالات التالية

– يجب أن لا يتناول الطفل التطعيم في حالة إصابته بنزلة معوية أو نزلة شعبية.

– يجب أن لا يتناول الطفل التطعيم إذا كان مريض بأي نوع من أنواع السرطان، أو بضعف المناعة.

– يجب أن لا يتناول الطفل التطعيم إذا كان يتناول علاج يحتوي على مادة الكورتيزون.

– يجب عدم القيام بتطعيم الطفل إذا كان لديه حساسية تجاه بعض اللقاحات والأدوية.

معلومات عامة عن جدول التطعيمات

هناك مجموعة من المعلومات التي يجب أن تكون على علم بها حتى تتمكن من فهم جدول التطعيمات؛ فالبي- سي- جي هو التطعيم الخاص بالدرن أو السل، الجرعة الواحدة تشير إلى أنه يتم تناولها مرة واحدة فقط، أما الجرعات المقسمة فيشار إليها بالأولى والثانية والثالثة على مدار عدد من الشهور.

التطعيمات الإختيارية

هناك عدد من التطعيمات الضرورية بجانب التطعيمات الأساسية يفضل أن يتم إعطاءها للطفل؛ ومنها تطعيم الأنفلونزا الموسمي ويتم أخذه مرة واحدة كل عام للأطفال الأكبر من ستة أشهر، وتعد الأنفلونزا مرض معدي يمكن أن يصيب أي شخص في أي مرحلة عمرية، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية؛ فإنه هناك أشكان مختلفة من الأنفلونزا الموسمية وهي A, B, C ولكن لا يوجد تطعيمات تخصها كلها فالمتوفر فقط يخص النوعين A, B.