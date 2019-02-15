دواء جديد يقاوم الشيخوخة ويعزز الذاكرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح علماء كنديون في تطوير دواء جديد يمكنه مقاومة الشيخوخة في الدماغ وتعزيز الذاكرة بنسبة ٨٠٪.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مركز "كامبل" للصحة العقلية أنه يمكن للعقار، المستخرج من الفاليوم، أن يعزز أيضا عملية صنع القرار والتخطيط لدى كبار السن.

ووجد الباحثون أن العقار أعاد تنشيط خلايا دماغية حيوية تتراجع مع مرور الوقت، ما يقاوم شيخوخة الدماغ ويستهدف القضاء على النسيان اليومي، وأوضحوا أن الخلايا المسنة تنكمش لتظهر نفسها مثل خلايا الدماغ الشابة بعد تناول العقار، ما يعني أن لهذا العقار تأثيرات مباشرة على الإدراك الضعيف في الشيخوخة أو بعد سن الـ٥٥ عاما.

وتشمل تلك التأثيرات التعلم والذاكرة والوظائف التنفيذية وصنع القرار والتخطيط، لكن على الرغم من أنه يمكن أن يمنع أو يؤخر الخرف، فإن الدواء لا يستطيع علاجه إذا وقعت الإصابة بمجرد أن يسيطر على المخ، وأضاف الباحثون أنه بعد إجراء المزيد من التجارب فمن المقترح أن يتم تناول حبة من الدواء يوميا لتحقيق الاستفادة المطلوبة.