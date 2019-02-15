النساء اليابانيات مللن تقديم "الشيكولاتة" في عيد الحُب

دأبت النساء في اليابان على اتّباع تقليد سائد من خمسينات القرن الماضي، يقضي بتقديم الشيكولاتة للرجال في يوم القديس فالنتاين، 14 فبراير/ شباط.

وظهر بين النساء اليابانيات في هذا العام، توجّه ضد هذه العادة السائدة، إذ مللن من التقليد المسمى "التزامات الشيكولاتة"، وتفيد وسائل إعلام محلية بأن النساء قررن شراء هدايا لأنفسهن بدلا من شراء الشيكولاتة للرجال.

ولم يعد التقليد القديم يحظى بشعبية واسعة حتى إن بعض المؤسسات اليابانية منعته، واعتبرته من أشكال التحرش الجنسي.

يذكر أن النساء اعتادت تقديم الشيكولاتة للرجال في 14 فبراير/ شباط من كل عام أو في يوم عيد الحب، في حين يلتزم الرجال في المقابل بتقديم الشيكولاتة للنساء في اليوم الأبيض، وهو النموذج الياباني لعيد المرأة، في 8 مارس/ آذار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

"هدايا خيالية" قدّمها مشاهير العالم لزوجاتهم في "عيد الحب"

5 نصائح تساعد العزّاب على تجاوز "الساعات الصعبة" في عيد الحب