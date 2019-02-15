4 طرق تساعد النساء على تقليل فرص الإصابة بسرطان المبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تظهر فى الأوقات العادية علامات أو أعراض واضحة فى البداية على الإصابة بسرطان المبيض، ويبدأ فى الانتشار سريعا من أي سرطان آخر، pde يتكون الجهاز التناسلي للمرأة من اثنين من المبايض، واحدة على كل جانب من الرحم في الحوض.

تنقسم أورام المبيض إلى 3 أنواع رئيسية وفقا لتقرير موقع "cancer"، وهى الورم الظهارى ، ورم الخلايا الجرثومية ، والورم اللحمي.

وعلى الرغم من عدم معرفة السبب الدقيق لسرطان المبيض، إلا أنه بشكل عام تنمو الخلايا وتنقسم بطريقة منظمة لتشكيل خلايا جديدة مثلما يحتاج الجسم إليها، ولكن عندما لا تنقسم الخلايا وتنمو بطريقة منظمة عندما يتشكل الورم.



تناول نظام صحى

طرق تساعد على تقليل الإصابة بسرطان المبيض

لا توجد وسيلة للوقاية من سرطان المبيض ولكن هناك بعض الطرق التى تقلل من خطر الاصابة بسرطان المبيض:

1- الحفاظ على الوزن صح

تشكل السمنة وزيادة الوزن خطر على صحتك وتجعلك تتعرضين بسهولة للإصابة بسرطان المبيض، لأن الذين يعانون من السمنة المفرطة في مرحلة البلوغ المبكر هم أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان .



نمو الخلايا السرطانية

2- اتباع تناول نظام غذائي قليل الدسم

اتباع نظام غذائى صحي للحفاظ على الوزن، والتخلص من الأمراض المزمنة وخفض خطر الإصابة بسرطان المبيض، فقد وجدت دراسة أن تناول أطعمة قليلة الدسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة كبيرة.



ممارسة رياضة معتدلة

3- الرضاعة الطبيعية

وجدت دراسة أن الرضاعة الطبيعية أكثر من 13 شهرًا خفضت خطر الإصابة بحدوث ورم فى المبيض بنسبة 63٪ مقارنة بمن تقوم بالرضاعة لأقل من 7 أشهر، حيث تساعد الرضاعة الطبيعية في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض لأنها قد تؤخر الإباضة.

4- ممارسه الرياضة المعتدلة

ممارسة تمارين رياضية بصورة معتدلة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض، وفقا لدراسة كندية ، التى أظهرت أن التمارين النشطة لا تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض ، في حين أن التمارين البدنية المعتدلة يمكن أن تقلل الإصابة بسرطان المبيض.

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