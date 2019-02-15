شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تخبرك بنقص إنتاج جسمك للكولاجين.. أبرزها ألم المفاصل والتجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت بمصطلح "الكولاجين"؟ وما هى أهميته فى الجسم؟، هو بروتين موجود فى جسم الإنسان، بالجلد والعظام والعضلات والأوتار، وبمثابة مادة تمسك الجسم ببعضه، تبدأ بالتدهور مع مرور الوقت ما يؤدى تدريجيا إلى مشاكل صحية مختلفة.

ويشكل الكولاجين 30% من الخلاياً، وفقا لموقع " health"، لذلك قد يسبب نقص الكولاجين فى الكثير من المشاكل، وفيما يلى بعض العلامات التى تظهر أنك تفتقر إلى وجود الكولاجين فى جسمك:



ضغط الدم

1- ضغط الدم

مع التقدم فى العمر يبدأ الكولاجين فى الانخفاض بشكل طبيعى، ما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم تدفق الدم، ووفقا لمؤسسة القلب الأمريكية، يمكن أن يؤدى انخفاض الكولاجين إلى انخفاض ضغط الدم، وقد تواجه الأعراض المرتبطة بضغط الدم مثل ألم الصدر، والدوخة، والتعب، والصداع المزمن.



ألم المفاصل

2- ألم المفاصل

يكون الغضروف شكل المفصل وهو نسيج رقيق تبطن المفاصل من الكولاجين، وهذا هو السبب فى أهمية البروتين بالعظام، فقد يسبب نقص الكولاجين آلام المفاصل وتصلبها.



ظهور التجاعيد على البشرة

3- ظهور التجاعيد على البشرة

بما أن الكولاجين هو المسئول عن الحفاظ على صحة نضارة البشرة، فإن نقصه يجعل الجلد يفقد هيكله الطبيعى، ما يؤدي إلى مشاكل الجلد، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

4- مشاكل الشعر

يملأ الكولاجين الفراغ بين بصيلات الشعر وعندما يكون هناك نقص لا تحصل بصيلات الشعر على ما يكفى من المواد الغذائية وتؤدى إلى سقوط حاد للشعر، مستويات الكولاجين المنخفضة يمكن أن تتلف نسيج شعرك وتؤثر على نموه.



مشاكل الأسنان

5- مشاكل الأسنان

الكولاجين مهم فى الحفاظ على قوة اللثة، وبدون الكولاجين قد تتراجع اللثة وتصبح هناك مشاكل فى تكوين الأسنان نفسها، كما يمكن أن يؤدى إلى حساسية الأسنان ووجعها وحتى فقدانها فى وقت مبكر.

6- آلام العضلات

يربط الكولاجين الأربطة والعضلات بالنظام الهيكلى، ويمكن أن يسبب نقص الكولاجين ضعفا فى هذه الأربطة، ما يؤدى إلى الألم فى العضلات والآلام.



آلام العضلات

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