شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل فى السمع.. إزاى تمنع تراكم شمع الأذن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر أن أذنك مسدودة أو أنها مغلقة وتؤلمك أو أنك لا تسمع بشكل جيد، فربما يكون ذلك بسبب تراكم شمع الأذن، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لمنع تراكم شمع الأذن، بحسب موقع "Net doctor".



ازالة شمع الاذن

ما هو شمع الأذن؟

شمع الأذن هو مادة شمعية صفراء تنتج في غدد الأذنين لحمايتها من التلف والعدوى، يساعد الشعر الصغير والشمع في الحفاظ على قناة الأذن نظيفة، من خلال منع الغبار والجسيمات الأخرى من الدخول للأذن، كذلك يعمل على طرد المياه التى تدخل الأذن.



شمع الاذن

اسباب تراكم شمع الأذن

في بعض الناس، يتم إنتاج شمع الأذن بشكل طبيعي بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي وهذا يؤدي إلى تراكم شمع الأذن.

-يمكن أن يتراكم شمع الأذن أيضًا ويسبب مشاكل إذا كان لديك قنوات الأذن الضيقة أو أن قنوات الأذن تتشكل بزاوية تبطئ مرور الشمع الطبيعي عبر قناة الأذن.

-يمكن أن يؤدي استخدام سدادات الأذن أو أجهزة السمع إلى دفع مزيد من شمع الأذن إلى قناة الأذن مما يؤدي إلى تراكمها.

نصائح لمنع تراكم شمع الأذن

- قطرات الأذن

يمكن التخلص من شمع الأذن الزائد بسهولة باستخدام قطرات الأذن المصممة لتخفيف وتليين الشمع، لذلك فمن السهل إزالته، و يمكن للقطرات التي تحتوي على بيكربونات الصوديوم أو كلوريد الصوديوم أن تساعد أيضًا في تخفيف شمع الأذن، وتقوم هذه القطرات بكسر شمع الأذن إلى قطع أصغر، مما يجعل من السهل إزالتها.



زيت الزيتون

زيت الزيتون

غالبًا ما تُستخدم قطرات أذن زيت الزيتون كخط أول لعلاج شمع الأذن، وعند وضعه في الأذن يمتص زيت الزيتون الشمع المتصلب ويخففه، مما يجعل من السهل التدفق في قناة الأذن، و يجب استخدام قطرات زيت الزيتون ثلاث أو أربع مرات في اليوم لمدة خمسة أيام على الأقل لتخفيف و إزالة الشمع.

ري الأذن

إذا استمرت أعراض شمع الأذن، فيمكن أن تذهب للطبيب لعمل "ري الأذن" بالماء الدافئ مع نفاثة مائية مضغوطة،هذا يخفف ويزيل الشمع في الأذن، كما يجب استخدام قطرات الأذن لتليين شمع الأذن لمدة خمسة أيام على الأقل قبل استخدام الري في الأذن.

شفط شمع الأذن

يساعد شفط شمع الأذن شفطًا لطيفًا على تنظيف الأذن من خلال إدخال جهاز صغير يتم إدخاله في قناة الأذن ثم يستخدم شفطًا لطيفًا لإزالة الانسداد.

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