شكرا لقرائتكم خبر عن أسبرين الأطفال الحل.. الإسعافات الأولية لعلاج الجلطة الرئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق في التنفس وألم شديد في الصدر وارتفاع في درجة حرارة الجسم..من أبرز أعراض الإصابة بالجلطة الرئوية والتي يجب اتخاذ جميع الاستعدادات الأولية تجنبا لحدوث أي مضاعفات ناتجة عن إهمالها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الإسعفات الأولية التي تساعد في علاجها، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic ".

أشار التقرير، إلى أن هناك العديد من الأعراض التي تعد جرس إنذار لعائلة الشخص المصاب بالجلطة الرئوية، ومنها، ضيق في التنفس شديد، وسعال يصاحبه في بعض الأحيان دم، ألم شديد في الساق ويصاحبه تورم، بشرة صفراء اللون، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتعرق الشديد، وضربات القلب سريعة، والشعور بالدوخة.

وأوضح التقرير، العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالجلطة الرئوية، ومنها التاريخ الوراثي لتكوين الجلطات من أبرز الأسباب، وأيضا الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة كالقلب والسكر والكولسترول، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والمدخنين ولذا يجب توخي الحذر.

وعن الإسعافات الأولية التي يجب إتباعها عند إصابة المريض بالجلطة الرئوية، هي:

-إعطاء المريض حبة أسبرين أطفال، من أهم النصائح التي تقلل الخطر.

-عدم تحريك المريض بشكل خاطيء ويفضل نقله للمشفي بعد إعطائه الأسبرين للقيام بالعلاج اللازم.

-طلب الاسعاف من أهم النصائح حتي لا يتحرك المريض بشكل يزيد من حجم الجلطة.

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