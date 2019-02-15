شكرا لقرائتكم خبر عن لو عيان..7 أطعمة ينصح الأطباء بتناولها وأنت مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا شعرت يوماً أنك لست على ما يرام أو تشعر بالتعب أو أن بطنك لا يتقبل أى نوع من الطعام، يمكنك التغلب على هذا الأمر بتناول 7 أطعمة تساعدك على استعادة عافيتك وفتح شهيتك فى فترة المرض، بحسب موقع "Style craze".



ماء جوز الهند

1- ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هي الشيء الذي تحتاجه فقط عندما تشعر بالجفاف وتعاني من الإسهال والحمى والقيء والصداع، حيث يحتوي ماء جوز الهند على كمية وافرة من البوتاسيوم والجلوكوز والمغنيسيوم والمنجنيز وفيتامين C والألياف الغذائية.



شاى الاعشاب

2- شاي الأعشاب

يمنحك كوب شاى الأعشاب الدافئ الراحة من الصداع ويخفف من انسداد الأنف والتهاب الحلق، يمكنك أن تتناول شاى لمجموعة من الأعشاب منها: النعناع، الزعتر، البابونج ، والزنجبيل، وهذه الأعشاب تبطئ انتشار العدوى الفيروسية، وتقلل الالتهاب ، وتحد من انتفاخ البطن، والتخلص من البلغم ، وتخفيف السعال مع تعزيز مناعتك.

ويمكن إضافة ملعقة من العسل لتحلية شاى الأعشاب، والعسل يقلل من إفراز المخاط ويساعد على التخلص من البكتيريا والسعال.



شوربة الدجاج

3- شوربة الفراخ

من الأطعمة المفيدة عند الشعور بالمرض والإرهاق، وتعالج انسداد الأنف والتهاب الحلق وتحافظ على أنفك وممرات الهواء رطبة، كما أن شوربة الدجاج تعزز المناعة ولها تأثيرات مضادة للالتهاب وغنية بالأحماض الأمينية ومنها حمض "السيستين"، وهذا الحمض الأميني يخفف المخاط في الرئتين ويسرع عملية الشفاء.

الدجاج أيضاً من أعلى المصادر الطبيعية للبروتين، فهو يوفر القوة التى يحتاجها جسمك عندما تكون مريضاً يمكنك أيضا إضافة مجموعة متنوعة من الخضار إلى الحساء الخاص بك، حيث إنها تساعد في إزالة البلغم وإعادة شحن جسمك بالطاقة.



شوربة المواسير

4- شوربة المواسير أو العظام

شوربة العظام مع الخضراوات والتوابل هو خليط من المكونات النشطة المضادة للالتهابات، والتى تحسن الهضم وتزيل الاحتقان وتخفف ألم البطن.



الشوفان

5- الشوفان

الشوفان من الكربوهيدرات التى تساعد في بناء جسم قوي وتعزيز المناعة، كما أنها سهلة الهضم، لذا يمكنك اختياره في الأيام التي تواجه فيها مشاكل ألم البطن.

والشوفان من الحبوب الكاملة التي تحتوي على السكريات الجيدة والألياف مثل بيتا جلوكان، هذه السكريات تعزز مناعتك من خلال تنشيط الخلايا المناعية المشاركة في مكافحة مسببات الأمراض، وهذا يعني أن خلايا الدم البيضاء تعمل بشكل أفضل وأسرع عندما تأكل الشوفان.



الزبادى

6- الزبادي

الزبادى غنى بالبروتينات وفيتامينات A و B والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والدهون المشبعة وكذلك البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمى أو البروبيوتيك.

لذا يمكنك تناول الزبادى عندما تتناول المضادات الحيوية، أو خلال نوبة من الإنفلونزا، أو الحمى، أو التسمم الغذائي ، أو انتفاخ البطن، لأنه يمكن أن يهدئ التهاب الأمعاء والجهاز التنفسي.



الزنجبيل

7- الزنجبيل

يحتوي جذر الزنجبيل على الزيوت الأساسية التي تعطيه رائحة مميزة ونكهة، والزنجبيل مضاد للقىء ومعروف لتخفيف الغثيان والقيء يعتبر الزنجبيل العلاج الأكثر فعالية لعسر الهضم والإسهال وآلام الجسم والحمى.

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