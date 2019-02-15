شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب انتفاخ البطن أهمها تناول الأطعمة الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث انتفاخ البطن عند دخول الهواء الجهاز الهضمي ثم يخرج من فتحة الشرج على هيئة غازات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، يمكن أن يكون الإفراط في انتفاخ البطن محرج ويجعلك تشعر بعدم الارتياح حول الآخرين، ومع ذلك ، يمكن السيطرة عليه عادة مع التغييرات في النظام الغذائي ونمط حياتك.



أسباب انتفاخ البطن

أسباب انتفاخ البطن

ومن المعروف أن انتفاخ البطن هو عملية بيولوجية طبيعية وهو شيء يعاني منه الجميع بانتظام، وبعض الناس يخرجون الغازات بضع مرات في اليوم ، والبعض الآخر أكثر بكثير ، ولكن يقال إن متوسط ​​ما يقارب 5 إلى 15 مرة في اليوم.



أسباب انتفاخ البطن

وأشار الأطباء أنه عند ابتلاع الطعام أو الماء أو اللعاب، يمكنك أيضًا ابتلاع كميات صغيرة من الهواء ، والتي تتجمع في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تتراكم الغازات أيضًا عند هضم الطعام، ويحتاج الجسم للتخلص من التراكم عن طريق خروج الغازات من فتحة الشرج أو التجشؤ.



أسباب انتفاخ البطن

وفي بعض الأحيان قد لا تلاحظ أنك تعانى من الانتفاخ لأن معظم الغازات عديمة الرائحة وغالباً ما يتم إطلاقها بكميات صغيرة، وعادةً ما يكون لانتفاخ البطن بعد تناول أطعمة دسمة فقط رائحة كريهة مثل الكبريت.