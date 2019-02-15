شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار حمض الفوليك أهمها السرطان وامراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمض الفوليك هو من أشكال فيتامين B قابل للذوبان في الماء، ويوجد بشكل طبيعي في الغذاء ، وحامض الفوليك هو الشكل الاصطناعي لهذا الفيتامين.

ومنذ عام 1998 ، تمت إضافة حمض الفوليك إلى الحبوب الباردة ، والدقيق ، والخبز ، والمكرونة ، والبسكويت ، والبسكويت ، ، كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.

والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفولات تشمل الخضار الورقية (مثل السبانخ ، البروكلي ، والخس) ، البامية ، الهليون ، الفواكه (مثل الموز ، البطيخ ، والليمون) ، الخميرة ، الفطر ، اللحم (مثل كبد البقر والكلى ) وعصير البرتقال وعصير الطماطم.



أضرار الفوليك أسيد

ويستخدم حمض الفوليك للوقاية من انخفاض مستويات حمض الفوليك، بما في ذلك "الدم المتعب" (الأنيميا) وعدم قدرة الأمعاء على امتصاص المغذيات بشكل صحيح.

يستخدم حمض الفوليك أيضًا في الحالات الأخرى بما في ذلك التهاب القولون التقرحي وأمراض الكبد والإدمان على الكحول وغسيل الكلى.

أضرار حمض الفوليك

حمض الفوليك هو آمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس عندما يؤخذ عن طريق الفم ، ومعظم البالغين لا يعانون من أي آثار جانبية عند استخدامها بجرعات أقل من 1000 مكغ يوميا.

وقد تؤدي الجرعات العالية من حمض الفوليك إلى تقلصات في البطن ، والإسهال ، والطفح الجلدي ، واضطرابات النوم ، والتهيج ، والارتباك ، والغثيان ، واضطراب المعدة ، وتغيرات السلوك ، ، والنوبات ، والغازات ، وغيرها من الآثار الجانبية.



أضرار الفوليك أسيد

هناك بعض القلق من تناول الكثير من حمض الفوليك لفترة طويلة من الزمن لأنه قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول حمض الفوليك بجرعات تتراوح بين 800-1200 ميكروجرام قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.

وتشير أبحاث أخرى إلى أن تناول هذه الجرعات العالية قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان الرئة أو سرطان البروستاتا.

احتياطات خاصة وتحذيرات:

الحمل والرضاعة: حمض الفوليك آمن بشكل كبير عندما يؤخذ عن طريق الفم بشكل مناسب أثناء الحمل والرضاعة، ويستهلك بمعدل 300-400 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً أثناء الحمل لمنع العيوب الخلقية، لكن لو زادت خطر.

السرطان: تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تناول 800-1000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

أمراض القلب: تشير الأبحاث إلى أن تناول حمض الفوليك بالإضافة إلى فيتامين ب 6 قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب.

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12: قد يؤدي تناول حمض الفوليك إلى إخفاء فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12 وتأخير العلاج المناسب.