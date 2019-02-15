فوائد الحلبة تخفض سكر الدم وتمنع نمو الخلايا السرطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت الحلبة لعدة قرون فى مجال الصحة وذلك لفوائدها العديدة من ناحية علاج عدد من الأمراض والسيطرة على بعض الأعراض .

تستخدم الحلبة على نطاق واسع لقيمتها الغذائية والعطرية، قديما كانت تستخدم كأحد العلاجات الطبية التقليدية في أفريقيا وآسيا للتخفيف من المخاض وفقا لتقرير موقع " selfhacked" ، وتخفيف حدة مشاكل الجهاز الهضمي ، وعلاج الأمراض الجلدية مثل الدمامل ، والأكزيما ، والالتهاب.

أما الآن غالبا ما يقوم مرضى السكر والأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على مستويات الدهون الطبيعية في الدم، كمكمل غذائي، غالباً ما تؤخذ الحلبة في كبسولات تحتوي على مسحوق البذور ولكن يمكن أيضاً خلط البذور نفسها في الأطعمة والمشروبات.



الحلبة

المركبات التى تحتوى عليها الحلبة

تعود العديد من الفوائد الصحية للحلبة إلى مركبات تدعى "السابونين"، وهي مركبات تساعد على الحماية من السرطانات وتخفض نسبة الكولسترول والسكر والدهون في الدم، كما يمكنها أيضا تقليل خطر تجلط الدم وحصوات الكلى

التريجونيلين ، وهو مركب آخر من الحلبة لديه العديد من الفوائد الصحية، فهو مضاد للجراثيم والفيروسات وخفض الدهون وخفض السكر ، ومكافحة الورم.



فوائد الحلبة

الفوائد الصحية للحلبة

1) الحلبة تحسن وظيفة الدماغ

يمكن أن تقلل الحلبة من خطر تطوير مرض الزهايمر وأمراض الشلل الرعاش، فقد يقلل مسحوق بذور الحلبة من الإجهاد التأكسدي والالتهاب وضعف الذاكرة .



تحسن وظيفة الدماغ

2) الحلبة تعزز من صحة القلب

تؤدي النوبات القلبية إلى موت الأنسجة والإجهاد التأكسدي في عضلة القلب، وفى تجربة زادت الحلبة من نشاط مضادات الأكسدة وحسنت صحة أنسجة القلب.



الحلبة تقلل نسبة السكر فى الدم

3) الحلبة تقلل نسبة السكر فى الدم

في تجربة سريرية لـ 24 من مرضى السكر من النوع الثاني ، تناولوا بذور الحلبة المجففة لمدة 8 أسابيع، أثبتت النتائج قدرة الحلبة على خفض نسبة السكر في الدم بشكل ملحوظ وزيادة حساسية الأنسولين وقللت من الدهون وبعض الإنزيمات التي تشير إلى ضعف أداء الكبد بشكل ملحوظ .



تحسين صحة الجلد

4) الحلبة تساعد على تحسين صحة الجلد

الحلبة تحتوي على الصمغ، وهو مادة لزجة يمكن أن تهدئ وترطب البشرة الجافة دون تهيجها عند وضعها على سطح الجلد ، فوضع كريم بشرة يحتوي على مستخلص بذور الحلبة يعمل على زيادة رطوبة الجلد ، وانخفاض محتوى الميلانين (الذي يسبب البقع الداكنة على الجلد).

كما أن الحلبة تحتوي على الكثير من الكاروتينات ، وهي عبارة عن جزيئات مضادة للأكسدة يتم تحويلها إلى فيتامين أ في الجسم، لذا يساعد زيت الحلبة عند وضعه على الجلد على الحد من الالتهاب وتعزيز نمو الجلد الجديد.

5) الحلبة توقف نمو الخلايا السرطانية

تمنع السابونين في الحلبة انقسام الخلية في الخلايا السرطانية وتعمل أيضًا على موت الخلية المسرطنة ، حيث خفضت بذور الحلبة من الإصابة بسرطان القولون ، ومن تطور سرطان الثدي وسرطان الدم وسرطان البروستاتا .



نمو الخلايا السرطانية

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