لماذا يجب تجنب السباحة بعد تناول الطعام؟ اعرف الإجابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتأكيد سمعت عبارة تحذيرية وأنت صغير بعدم نزول المياه بعد تناول الطعام للسباحة من والديك، قد لا تكون على دراية بأهمية تنفيذ هذا الأمر وقتها، ولكن حان الوقت لاكتشاف السبب.

بعد تناول الطعام مباشرة يتم توجيه المزيد من الدم إلى القناة الهضمية للقيام بعملية الهضم ، مما يقلل من تدفق الدم في الذراعين والساقين وفقا لتقرير موقع " boldsky"، مما يعنى أنك سوف تتعب و تشعر بالإرهاق بسهولة .

من بين الأسباب أيضا هو احتمالية تعرضك لتمزق عضلي إذا ذهبت للسباحة على معدة ممتلئة ، وعلى الرغم من أنها قد تكون غير مريحة لكنها ليست مميتة وبالتأكيد لن تؤدي إلى الوفاة بسبب الغرق.



تناول الطعام للسباح قبل نزول المايه

لماذا يجب تجنب السباحة فور تناول الطعام

يجب تجنب السباحة بعد تناول الوجبات للأسباب التالية:

زيادة تدفق الدم:

يتم إعادة توجيه المزيد من الدم إلى المعدة للقيام بعملية الهضم، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد ما يكفي من الدم للحفاظ على نشاط العضلات للسباحة بعد تناول وجبة، ولكن إذا تناولت وجبة كبيرة ثم قمت بالسباحة القوية ، يمكن أن يحدث شيء واحد هو أن الجسم لن يقوم إلا بهضم نصف الطعام ويترك الباقى مما قد يشعرك بالغثيان.

قد تواجه تشنجات فى القدم:

جميع السباحين قد مروا بتجربة تشنجات في الفخذين واليدين، وعند تناول الطعام ووجود المزيد من الدم الموجه إلى القناة الهضمية، فإن كمية الأكسجين التي تصل إلى العضلات تكون أقل، مما يؤدي إلى تشنج بالعضلات.



تجنب السباحة بعد تناول الطعام

نصائح للسباح عند تناول وجبة كبيرة

إذا كنت لا تزال قلق بشأن السباحة بعد تناول الوجبة مباشرة بسبب عدم الراحة يمكن اتباع الأتى:

القيام بنزهة قصيرة للمساح للمعدة بهضم الطعام جيدا قبل العودة للسباحة مرة أخرى.

تناول الكربوهيدرات البسيطة وليس الكربوهيدرات المعقدة، مما يؤدي إلى توفير نظام هضم فى وقت قصير دون انتظار فترة طويلة.

الانتظار خارج الماء لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة قبل أن العودة للسباحة مررة أخرى.

حافظ على تناول وجبات الطعام الخفيفة والابتعاد عن شرب الكحول عند الذهاب للسباحة.

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